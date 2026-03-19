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反對特別預算剔除國內採購及商售 國防部：年度預算新軍購額剩84億

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院將開始審議軍購特別條例，國防部指出，軍方多項持續中的重大建軍案將在未來3年達到付款高峰期，以今年度為例，軍事投資預算在扣除優先支應的「持續案」1532億元後，僅剩84億元可納新增案件。圖／本報資料照片
立法院將開始審議軍購特別條例，國防部指出，軍方多項持續中的重大建軍案將在未來3年達到付款高峰期，以今年度為例，軍事投資預算在扣除優先支應的「持續案」1532億元後，僅剩84億元可納新增案件。圖／本報資料照片

立法院將從下周起審議軍購特別條例，對於在野黨堅持國內採購及商售等項目應改列入年度預算。國防部在提交立法院的報告中指出，軍方多項持續中的重大建軍案將在未來3年達到付款高峰期，以今年度為例，軍事投資預算在扣除優先支應的「持續案」1532億元後，僅剩84億元可納新增案件。

立法院外交及國防委員會將從下周起審議攸關1.25兆元軍購特別預算的特別條例，在野黨堅持除了美方已經公布的對台軍售項目外，對國內採購及商售等其餘應改列年度預算。

國防部在已經提交立法院的報告中指出，目前持續中的重大建軍案件包括有M1A2T戰車、海馬士多管火箭飛彈系統第一階段、人攜式短程防空飛彈、ALTIUS-600M 攻擊無人機系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、左營二港口擴建工程、康定級艦戰鬥系統提升、愛二性能提升及採購愛三飛彈、新式高教機、MQ-9B高高空無人機等，將於未來3年到達交運付款高峰期。

同時，部分剛完成議約，已大量備料投產之案件，包含NASAMS國家先進地對空飛彈系統、戰管新型機動雷達換裝等，也有龐大預算需求，且美方已表示不得延後付款。

國防部指出，鑑於中央政府總預算歲出規模有限以及政府各項施政計畫的排擠效應，無法將戰備需求全數納入公務預算。以115年度為例，軍事投資預算計1616億元，扣除優先支應已簽署合約的「持續案」1532億元後，僅剩84億元可納新增案項。

國防部表示，若以本次特別預算自製及商購額度約3000億餘元，平均每年約500億餘元；另後續新增案包括滑射天劍二型飛彈、天弓三型飛彈續購、陸射劍二防空飛彈續購、雄二/雄三反艦飛彈續購、國軍夜視鏡第二階段、跑滑道搶修裝備等長期性重大軍投建案，總需求也高達700億餘元。

國防部強調，如未獲賦特別預算，不僅可納入新增案項的額度有限，另外對於戰時高消耗彈藥等作戰持續量能需求，若採逐年編列採購，且將排擠其他後勤維持費年度支出，降低防衛作戰持續力。 國防部進一步強調，公務預算年度新增額度或持續額度，並不足以支應特別預算建案需求，將造成建案獲得時間延宕，形成戰力罅隙。

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