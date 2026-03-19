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黃健豪稱盧秀燕傾向8100億軍購條例 牛：黨版已定案不會上當

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委黃健豪。圖／聯合報資料照片
國民黨立委黃健豪。圖／聯合報資料照片

國民黨立委黃健豪透露，台中市長盧秀燕出訪美國希望能傳遞維持親美、友日、和中的路線，並認為國民黨立委徐巧芯8100版本的軍購條例較為完整，盼能往此方向思考。國民黨發言人、立委牛煦庭則說，黨版本已在黨團大會定案，外界見縫插針，國民黨不會上當。

立法院國民黨團今明兩日中午分批宴請藍委餐敘，國民黨主席鄭麗文也一同與會。

黃健豪會前受訪，則提及盧秀燕出訪美國，他表示除市政行程之外，更重要就是前兩天見到華府討論一些國防軍購及政黨議題。他說，這次會談傳遞最重要的訊息是，還是希望說能夠維持親美、友日、和中的路線，這應是國民黨主流意見才對，希望這路線能持續能下去。

黃健豪昨指盧秀燕傾向徐巧芯8100億軍購版本，媒體追問是否與黨中央不同調？黃健豪解釋，他昨天提到與盧秀燕的餐會，是確實有提到徐巧芯版本，盧秀燕當下也覺得那個版本是不錯的，有這樣的選擇，但後續到底怎麼樣的版本最好，目前還沒定案。

黃健豪說，下周外交國防委員會實質審查後，各項的報告，包含軍方要提到台灣國防怎建軍、什麼模式，以及美國能賣給我們什麼，有什麼樣的形式，經過比較完整討論後，才有完整共識。他強調，盧秀燕並沒有說一定要支持哪一個版本，而是在那個當下覺得徐巧芯寫的版本，確實是相對比較完整，也希望後續在討論時，也能夠往這個方向來思考。

牛煦庭說，軍購本來就有不同意見，但因為軍購版本在黨團大會已經定案。他強調是分階段處理，只要有發價書後面程序都會比較順利。國民黨總要兼顧預算監督、軍購資訊的透明，以及是否通過順暢。同時跟白宮溝通也是非常重要的。所以在多方考量之下，還是會以現行黨版為母體來做討論。針對外界質疑黨內不同調，他認為是見縫插針，國民黨不會上當。

鄭麗文 牛煦庭 軍購條例 盧秀燕 國民黨

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