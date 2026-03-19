國防部：特別預算籌獲可恃戰力 促使中共不敢犯台

立法院23日將審查國防特別條例草案，國防部指出，國軍需充實現有作戰系統數量、導入新興科技裝備等作法，若依賴公務預算須耗費多年，因此編列特別預算運用其「資源集中、規模穩定」特性，一次性籌建可恃戰力，促使中共不敢犯台。

立法院外交及國防、財政委員會23日將舉行聯席會議，併案審查行政院與藍白黨團所提國防特別條例版本；國防部今天已將「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例草案書面報告資料送交立委國會辦公室。

國防部指出，因敵情威脅陡升，國軍不對稱戰力整體數量、科技與作戰方式等必須隨之調整，為加速籌獲各項關鍵武器裝備，國防部提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，提升國軍整體戰力。

針對特別預算所要強化的防衛作戰整體效能規劃，國防部列舉整體防空及飛彈防禦、聯合反登陸、聯合國土防衛、作戰持續量能整備等4大項目，並說明亟需透過特別預算建置的能力。

對於整體防空及飛彈防禦，國防部指出，特別預算規劃籌購自製強弓飛彈系統與各型反彈道、防空飛彈，並與現有防空系統，搭配戰場管理系統，完成防空火網系統整合，以提升整體防空與飛彈防禦效能，並以特別預算採購軟、硬殺混合及可攜式的反制無人機系統，以提供全方位防護的「台灣之盾」，有效反制共軍飛彈、戰機及無人機等威脅。

至於聯合反登陸，國防部說明，籌購AI決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享應用套件，加速指揮決策與部隊情傳效率；各類型監偵無人機及無人艇，有效識別敵船團位置；海馬士多管火箭飛彈系統82套，執行遠距精準火力打擊；防空飛彈系統，提升地面部隊中、短程防空能力。

國防部表示，籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機20萬餘架，提供海上監偵能力，可對登陸船團威脅發揮早期預警、快速打擊，縮短作戰反應時效；M109A7自走砲60門，提供快速、精準火力打擊；無人機反制系統則是有效發揮戰力防護效果。

針對聯合國土防衛，國防部表示，籌購各類型監偵型無人機，部署於地面部隊使用，並建置AI決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享應用套件；ALTIUS-700M 1554架、ALTIUS-600ISR 478架反裝甲型無人機系統，部署於各作戰區，發揮即偵即打的準殲敵效果。

至於作戰持續量能整備，國防部表示，包括擴增自產能量、補足戰備存量、美方技術合作等3項，將以特別預算籌購重要急缺彈藥計120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥等需求，一次性補充戰備存量，以及增建14條兵工產線。

國防部指出，鑑於中央政府總預算歲出規模有限以及政府各項施政計畫的排擠效應，無法將戰備需求全數納入公務預算，國防部民國115年度預算的軍事投資預算為新台幣1616億元，扣除優先支應已簽署合約「持續案」1532億元後，僅84億元可納新增案項；公務預算年度新增額度或持續額度，並不足以支應特別預算建案需求，將造成建案獲得時間延宕，形成戰力罅隙。