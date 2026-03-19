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海警船闖東沙 海巡不排除中國測試台灣監偵應對能力

中央社／ 高雄19日電

1艘中國海警船昨天航入東沙島限制水域，經海巡高雄艦近迫對應驅離，此船今天航離限制水域。海巡署表示，不排除中國藉灰色地帶襲擾，測試台灣對東沙海域監偵與應對能力。

海洋委員會海巡署東南沙分署今天發布新聞稿說明，18日上午9時15分許偵獲中國海警船「3102」位於東沙島限制水域外，依其航向研判，可能航入限制水域，海巡立即調派「高雄艦」全程監控、強勢驅離。

海巡署東南沙分署表示，此海警船於上午9時40分許航入東沙限制水域，遭「高雄艦」全程近迫對應，並以中、英文向海警船廣播，嚴正告知其行為已嚴重影響台灣海域秩序，要求轉向駛離。

海巡署東南沙分署指出，在海巡艦攔截對應、持續驅離施壓下，此海警船於今天上午10時55分許於東沙島東方35.9浬處，航離限制水域。

海巡署表示，115年至今已在東沙限制水域驅離中國海警船計3船、4航次，對於中國海警船屢次以關閉船舶自動識別系統（AIS）、無預警侵擾東沙海域的慣常作為，不排除其藉由灰色地帶襲擾操作手段，測試台灣對於東沙海域全天候監偵與應對能力。

海巡署強調，針對海警船灰色地帶襲擾予以嚴正譴責，呼籲中國立即停止一切侵擾行為，海巡署有捍衛主權決心，更有維持和平實力，將採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權、守護海域安全。

海巡署 東沙 東沙島

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