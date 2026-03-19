海警船闖東沙 海巡不排除中國測試台灣監偵應對能力

1981年8月空軍飛行員黃植誠自桃園基地駕F-5F戰機叛逃中國大陸，這起兩岸之間的政治糾紛，意外激起當時台灣與日本外交摩擦，日本交流協會向亞東關係協會抗議收到的日本報紙被剪過，因為日本報紙揭露空軍急欲掩蓋的黃植誠叛逃大陸事實，台灣新聞局將日本輸入台灣的報紙有關黃植誠的新聞，全部剪掉，日本交流協會收到了都是洞洞的報紙，自然不高興。

2026-03-19 07:31