國造海鯤艦潛航6次 學者估計將出海過夜測試耐航力

國造潛艦海鯤艦今年開始潛航測試，歷經6次 出海潛航後，軍事觀察學者認為，海鯤艦除了向更深的水深測試以外，近日可能出海「過夜」測試潛艦的耐航力。

海鯤艦去年經6次浮航，今年開始潛航測試，至3月12日已歷經6次潛航測試。軍事觀察學者紀東昀表示，海鯤號完成6次潛航測試，都依美軍的標準來測試。

軍事觀察學者紀東昀在海鯤艦於3月10日、12日2次出海潛航測試，時，便認為潛航測試的次數「只會多不會少」，除了繼續往100公尺更深的水深，測試靜音、聲納維生、動力系統及壓力殼在水下的表現，都要逐項反覆測試。

軍事觀察學者紀東昀在3月10日出海潛航測試時，便說「就像一般人測試音響，要一節一節測試」，每段水深要經過多次不斷檢測，而且很可能最近就會出海「過夜」了解海鯤艦的耐航力。