美盼台盡速通過軍購預算 盧秀燕：適當把消息傳回國內

台中市長盧秀燕18日拜訪美國國會，盧秀燕表示，在面對面交流之後，台美對彼此在軍購議題上的想法有更多的理解，她也會把美方對國防特別預算的意見適當地傳回國內；據悉，美方議員除了說明美國的綜合考量，也表達希望台灣盡速通過國防特別預算。

盧秀燕日前率台中市府訪問團出發訪問美，18日傍晚結束華府訪問行程，搭機前往西雅圖；盧秀燕18日上午赴美國國會拜訪美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席巴拉特（Mario Diaz-Balart）等多位美國議員，針對台美議題做交流。

盧秀燕18日受訪時表示，希望透過面對面交流，不但增加彼此情誼，也針對台美共同關心的議題，包括國家安全、亞太區域和平和關稅等題目交換意見。

針對軍購議題，盧秀燕指出，事關台美之間的共同利益，也就是亞太區域的共同安全和美國和中華民國兩國的國家安全；盧秀燕表示，台美都在太平洋上，所以太平洋的區域安全就是台美共同關心的。

盧秀燕表示，由於得以面對面交流，雙方所能傳遞的訊息就更加真實和正確，不但我方更了解美國的想法，美方也了解到台灣國內的程序和態度，不受錯誤訊息誤導；盧秀燕稱雙方討論的成果非常有建設性。

對於，美方傳遞了什麼訊息，盧秀燕沒有具體說明內容，但被媒體問到是否會把美方的意見帶回給國民黨中央和黨團，盧秀燕回答說，她會適當地傳達給國內。

據了解，美方針對國民黨是否支持國防特別預算，以及國民黨主席鄭麗文是否把特別預算當作與中國國家主席習近平見面的籌碼等疑慮向盧秀燕詢問，盧秀燕也在交流中做出澄清；盧秀燕也向美方說明立法院審查的現況，解釋朝野有不同特別預算版本的原因。

美方則說明對國防特別預算的綜合考量，不但涉及到台海安全，也牽涉到美中關係之間的互動和角力，並表達出希望台灣盡速通過國防特別預算。

盧秀燕指出，除了軍購議題，她也與很多美方人士討論到關稅，期盼未來稅率能夠再降低一點，同時希望政策能盡快塵埃落定，消除不確定性。

有媒體則問盧秀燕說，是否會希望在卸任台中市長後競選總統，盧秀燕回答說，她還在市長任內，當初也許諾台中市民會做好做滿到最後一天，所以暫時不會去思考這些問題，就是把市長工作做好。