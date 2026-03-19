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美國情報社群年度威脅評估：中國沒有計畫在2027年犯台
美國國家情報總監辦公室18日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」，報告指出，情報社群評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表。
2026美國情報社群年度威脅評估指出，中國今年仍會繼續為統一台灣鋪路，也評估人民解放軍會繼續發展軍事計畫和能力以達到武統的目標；報告指出，人民解放軍正穩定推進軍事能力，企圖奪取台灣，同時嚇阻，且在必要時擊敗美軍的介入。
情報社群評估說，中國領導層現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的時間表來達成統一的目標，不過中國已公開表示，統一台灣是在2049年實現國家復興的必要條件。
美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）去年發布的年度報告也點出，2049年是中華人民共和國建國100周年，在中國國家主席習近平之下實現「全面建成社會主義現代化強國」，並「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」的日期；該報告稱，北京明顯指出希望在建國100周年以前統一台灣，尤其習近平在2022年稱解決台灣問題，是實現中華民族偉大復興的必然要求。
然而，美國情報社群年度威脅評估指出，中國官員明白對台的兩棲登陸作戰非常具有挑戰性，也有很大的失敗風險，特別是在美國介入的情況之下。
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