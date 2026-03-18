陳冠廷排審軍購特別條例 呼籲朝野「以大局為重」共創三贏

民進黨國防及外交委員會召委陳冠廷今天表示，已排定下周一、三、四審議軍購特別條例草案，涵蓋行政院版本及藍白兩黨各自提出的版本，並已請國防部全力與各黨團溝通，國防安全刻不容緩，盼朝野以大局為重，盡速通過可行方案。

陳冠廷指出，下周一將先安排詢答，隨後兩天進入審議程序，期盼行政院版本能獲得朝野共識。他呼籲朝野應追求三贏局面，亦即行政院、國民黨、民眾黨都能接受的方案，同時讓國人看見在野黨也願意為國防安全把關，贏得民眾肯定。

陳冠廷說，行政院版本是國防部依據我國戰力需求，經長期評估與規劃所擬定的可行方案，內容涵蓋軍購、委製及商購，從戰略角度進行武器籌獲，同時強化我國軍工產業及自給自足能力，條例的意義在於建立國防安全的完整架構，有了架構，後續預算與規劃才能逐步檢視、調整與強化。

陳冠廷表示，面對飛彈與無人機威脅快速提升，台灣的防空準備必須加速整備。行政院版本納入C5ISR系統與AI決策輔助，能將雷達、情資與各式武器系統串接整合，提升判斷速度與應對精準度。他表示，高強度攻擊該用什麼攔截、低成本無人機該如何反制，都需要整體系統來統籌分配，單靠增加飛彈數量無法解決；其他版本在系統整合面相對不足，一旦缺乏整合能力，現有設備難以發揮最大效益，整體戰力也將受到影響。

針對外界對預算規模的疑慮，陳冠廷指出，行政院版本保留足夠的預算彈性空間，以因應現代武器快速迭代的實務需求，可在必要時快速編列預算並進行實質審查，無須曠日廢時重新提交新的特別條例。他也澄清，在野黨若對預算有所疑慮，完全可在審查預算時充分討論、決定去留，並不存在空白授權的問題。

對於是否擔憂在野杯葛，陳冠廷表示，希望各黨不要將此案視為零和對抗。民調已清楚顯示國人不計代價盼望提升國防能力、防止中共侵擾，通過軍購特別條例對執政黨與在野黨都是加分。陳冠廷說，國民黨和民眾黨在此議題上已受到民眾質疑，若能做出正確抉擇，絕對有助於重拾信任。他也向民眾黨喊話，若該黨確實希望國家往前走，這次正是展現態度的機會。