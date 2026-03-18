慕尼黑安全會議前主席：太天真才看不見台灣增強防衛必要性

德國慕尼黑安全會議前主席霍伊斯根接受中央社專訪表示，台灣人民應正視北京把軍事入侵當成選項，台灣確有增強防衛能力必要性，「有些人太天真才看不到」，他理解台灣需要提高國防預算，「很訝異這沒有獲得多數台灣人支持」。

霍伊斯根（Christoph Heusgen）出身德國職業外交官，首次訪台參與第9屆玉山論壇，17日接受中央社專訪。

德國正致力將國防預算提高到GDP的3.5%。霍伊斯根表示，德國對此逐漸形成共識，儘管近年經濟表現並不亮眼。主因是俄羅斯於2022年入侵烏克蘭敲了警鐘，以及美國總統川普（Donald Trump）屢次要求北約國家提高國防開支。

霍伊斯根不願評論台灣國內政治，但仍提到，從國外視角來看，明明中國採取侵略立場，川普政府又未必能信賴，「如果我是台灣人，我會認為進一步強化國防能力有其必要性。」

霍伊斯根說，「我完全理解台灣需要提高國防預算，很訝異這沒有獲得多數台灣人支持」。

霍伊斯根強調，中國國家主席習近平已表明在2027年前後統一台灣的企圖，加上中國軍事活動，台灣人民應至少正視北京把軍事入侵當成選項；「去相信這不是事實，因此不願開始做準備，這滿天真的」。

被問及台灣在野黨先前多次阻擋行政院所提8年新台幣1.25兆元國防特別條例付委，之後藍白分別提出3800億元+N、4000億元版本，金額都低於行政院版，這向國際傳達訊息為何。

霍伊斯根說，首先是「訝異」，有在追蹤外交議題的人必能清楚看到台灣增強自我防衛能力的必要性，「有些人太天真才看不到」；其二是中華人民共和國的認知作戰在台灣非常管用，中共跟俄羅斯一樣運用社群媒體影響他國民意。

霍伊斯根也提到，德國正在討論是否實施徵兵制，民調表示支持，但仍未在國會爭取到足夠立法通過的票數。基本上正朝著冷戰時期的應處方向，德國人知道強健的國防預算和軍隊才能維持嚇阻力，俄羅斯才不會做傻事，這至關重要。

霍伊斯根於2017年到2021年擔任德國駐聯合國大使。被問及中國錯誤解讀聯大第2758號決議，他說，該決議僅是中華人民共和國在安理會席次的基礎，並沒有提及台灣地位，該決議對此保持開放態度。

霍伊斯根引述「蒙特維多公約」（Montevideo Convention）說明，國際法很清楚，人口、領土、政府以及國際承認是國家地位要素，總統賴清德曾說台灣已是主權獨立國家，因此不需要宣布獨立，「我覺得這非常符合邏輯」。