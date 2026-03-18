林飛帆投書美智庫 涉外人士：反映台灣安全戰略轉變

國安會副秘書長林飛帆投書美國智庫表示，台灣採取「和平靠實力」的戰略，讓任何形式的脅迫行動都變得代價過高且難以成功。涉外人士指出，這篇投書內容反映出台灣安全戰略的轉變：當「軍事拒止、社會韌性、國際協作」三者同時存在時，北京想像中「快速奪取台灣」的情境，將變得越來越不切實際。

林飛帆在「Statecraft & Strategy」發表的「Taiwan’s Version of Peace Through Strength」，文章揭示當前台灣安全政策的核心邏輯：不再只是強調傳統的軍事防衛，而是將「軍事拒止、社會韌性、國際協作」三者整合為一套完整的嚇阻體系。

涉外人士指出，首先，文章重新定義「嚇阻」的概念。過去台海安全討論多聚焦在軍力對比，例如飛彈數量、軍購規模或兵力部署，但林飛帆在文中把焦點從「武器」轉向「成本」，意即真正的嚇阻並不是打贏戰爭，而是讓北京相信「發動軍事行動無法以可接受成本達成政治目標」。這種說法其實與近年美國國防與戰略圈的討論高度一致，也就是所謂的「拒止型嚇阻」（deterrence by denial）。因此台灣的任務不是與中國進行對稱軍備競賽，而是建立足以讓侵略行動失敗的防衛結構。

第二個值得注意的重點，涉外人士說，文章明確把「全社會防衛韌性」提升到與軍事力量同等重要的位置。文章指出，現代衝突往往不會直接從兩棲登陸開始，而是透過能源、通訊、物流或資訊戰逐步削弱社會信心。這種描述其實反映了台灣近年對「灰色地帶衝突」與「混合戰」的高度警覺。換句話說，政府正在試圖將國家安全概念從傳統軍事防衛，擴展到整個社會運作能力，包括醫療系統、供應鏈、交通以及地方政府協調機制。這也與歐洲在俄烏戰爭後提出的「整體防衛」（total defence）概念相互呼應。

第三個層面，是國際合作。涉外人士說，文章指出，北京只有在預期國際反應「遲緩且混亂」時，才會認為入侵台灣是可行的。因此，台灣與盟友之間的平時協調與危機準備，對於嚇阻同樣關鍵。這段論述其實是在對國際社會發出訊號：台灣的安全不只是台灣自己的問題，而是需要更制度化的區域合作。特別是在美日同盟、印太安全合作與經濟制裁機制等層面，台灣希望未來能形成更快速的聯合回應能力。文中提到台灣將把國防支出提高至GDP的5%，並發展多層防空體系與不對稱戰力，對外傳達台灣「願意承擔防衛責任」的訊息。

涉外人士表示，整體而言，這篇文章反映出台灣安全戰略的轉變：從過去強調軍事防衛，已經轉向「國家韌性戰略」。嚇阻效果來自三個層面的結合—拒止侵略的軍事能力、能在危機中持續運作的社會，以及能迅速協同行動的國際夥伴。當這三者同時存在時，北京想像中的「快速奪取台灣」情境，將變得越來越不切實際。