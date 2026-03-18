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航特602旅恆春實彈射擊 直升機克服落山風完成訓練

中央社／ 台北18日電

軍聞社今天表示，陸軍航特部602旅昨天起在屏東恆春執行空用武器基礎射擊，由AH-1W、OH-58D及UH-60M直升機執行實彈任務，官兵克服落山風挑戰，於時限內在指定空域內透過20機砲與海神火箭彈射擊完成目標瞄準、射擊，展現精實訓練成效。

軍事新聞通訊社上午報導，陸軍航空特戰指揮部第602旅昨天起，於恆春地區進行「空用武器基礎射擊」，派遣所屬AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機及UH-60M黑鷹直升機，依任務時序執行實彈射擊，檢驗空、地勤人員訓練成果，強化部隊整體作戰效能。

軍聞社說明，實彈射擊首日先由AH-1W執行20機砲及2.75吋海神火箭彈射擊任務。拂曉時分，空、地勤人員即展開晨間保養、燃油化驗及各項機務檢查，確保飛機性能穩定、運作正常；隨後，由武器組人員依程序完成彈藥撥發、彈箱裝填與火箭彈掛載作業，儘管清晨光線不足，官兵仍以迅速完成各項整備、展現訓練成果。

軍聞社指出，完成前置各式整備後，任務機依序開車滑行至備炸區，進行射控系統結合，隨後並依規劃航線進入目標區實施射擊。任務過程中，正、副駕駛密切協同，精準控制飛行姿態、高度與空速，克服恆春地區落山風影響，於時限內在指定空域完成目標瞄準、射擊，考驗飛行員臨機應變能力，檢驗陸航部隊作戰效能。

直升機 實彈

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