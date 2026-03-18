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美官員：伊朗戰爭未導致對台軍武出貨延後 正尋找加速交付之道

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國川普政府官員表示，對伊朗的戰爭並未導致對台灣的軍武出貨延後，也沒有改變美國對台灣的政策。歐新社
美國川普政府官員表示，對伊朗的戰爭並未導致對台灣的軍武出貨延後，也沒有改變美國對台灣的政策。歐新社

路透報導，美國川普政府官員告知美國國會議員表示，對伊朗的戰爭並未導致對台灣的軍武出貨延後，也沒有改變美國對台灣的政策。

美國國務院政治軍事事務局資深官員布朗（Stanley L. Brown）在聯邦眾議院的外交事務委員會聽證會表示：「我們已延後對台交付（軍武）？我們沒有。」

美國2月28日開始空襲伊朗，引發部分美國官員擔心，美國國防產業可能跟不上需求，從而被迫放慢對台灣等買主的武器出貨。在伊朗戰爭開始前，美國對台灣的未出貨軍武訂單已達數十億美元。

布朗說，川普政府正在尋找加速出貨之道，但未說明細節。

美國國防安全合作署（DSCA）署長米勒（Michael F. Miller）在同一場聽證會表示，他2023年簽署一項命令，要求在可能排隊採購武器的買家中，以台灣優先於其他買家，「這仍是有效的指引，因此若要在沙烏地阿拉伯和台灣之間選擇提供魚叉（Harpoons）反艦飛彈，以台灣為優先」，「對台灣提供安全合作與安全協助，是我們的首要之務」。

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