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重砲一字排開！太麻里海岸戰備升溫 裝甲車進駐畫面震撼曝光

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「重砲保養射擊」主要由建制單位的155公厘、105公厘牽引式榴彈砲參與，透過高射界射擊、單砲翼次射等課目，檢驗火砲機械性能。記者尤聰光／攝影
「重砲保養射擊」主要由建制單位的155公厘、105公厘牽引式榴彈砲參與，透過高射界射擊、單砲翼次射等課目，檢驗火砲機械性能。記者尤聰光／攝影

這幾天走在台東南迴一帶，不少民眾都發現氣氛有些不同。位於太麻里的空軍靶場內，已陸續可見國軍部隊與各式重裝武器進駐，火炮整齊排列、裝甲車輛就位待命，尤其在太麻里溪出海口一帶，更能看到裝甲車輛集結準備的畫面，氣勢相當壯觀，也引來不少民眾駐足關注。

不少在地居民與路過遊客直呼難得一見，對於國軍平時訓練的規模與嚴謹程度留下深刻印象，也對官兵守護家園的辛勞表達肯定。有民眾表示，看到這樣的實兵部署與重裝備展示，才真正感受到國軍戰備的紮實與用心。

據了解，陸軍花東防衛司令部第二作戰區將於本月24日至27日，一連4天在太麻里地區實施「重砲保養射擊」及「天馬操演」，並於每日清晨6時至8時進行對海（空）實彈射擊。隨著演訓時間逼近，相關兵力與裝備已提前完成部署，進入待命狀態。

為確保安全，射擊期間將劃設危險區域，最小半徑6浬、最大彈道高度達1萬8000呎，相關海域與空域也將同步實施管制。軍方也提醒，演訓期間將劃設危險區域並實施海空管制，呼籲民眾及船隻注意安全，避免誤入管制範圍。

此次演訓除例行火砲保養射擊外，亦包含拖式飛彈實彈操演，藉由多型武器系統整合運用，驗證裝備性能與部隊指揮協調能力。軍方強調，相關訓練為年度戰備演練重點之一，目的在於確保部隊隨時具備應變能力與防衛戰力。

隨著重裝武器進駐完成，太麻里沿海一帶已逐漸瀰漫濃厚軍事演訓氛圍。清晨時分，若火砲齊射，震撼的聲響與火光，預料將再度成為地方討論焦點，也讓不少軍事迷引頸期盼。

太麻里溪出海口一帶，能看到輪型甲車車輛集結準備。記者尤聰光／攝影
太麻里溪出海口一帶，能看到輪型甲車車輛集結準備。記者尤聰光／攝影

台東太麻里的空軍靶場內，已陸續可見國軍部隊與各式重裝武器進駐，火炮整齊排列，非常壯觀。記者尤聰光／攝影
台東太麻里的空軍靶場內，已陸續可見國軍部隊與各式重裝武器進駐，火炮整齊排列，非常壯觀。記者尤聰光／攝影

國軍 演訓

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