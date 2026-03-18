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共軍沉寂三周昨再發動聯合戰備警巡 36機9艦擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機36架次，共艦8艘、公務船1艘持續在台海周邊活動，其中有24架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機36架次，共艦8艘、公務船1艘持續在台海周邊活動，其中有24架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域。圖／國防部提供

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機36架次、共艦8艘及公務船1艘出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

中國大陸全國人大和全國政協在本月11日、12日陸續閉幕後，共軍昨日再次發動聯合戰備警巡，從昨天上午開始，陸續出動殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。是繼2月25日後再次發動聯合戰備警巡。

據國防部統計，從昨（17）日清晨到今（18）日清晨6時為止，共計偵獲共機36架次，共艦8艘、公務船1艘持續在台海周邊活動，其中有24架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時20分到晚間8時55分止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計28架次在台海中線沿線活動，其中18架次曾逾越中線在我北部、中部空域活動，同時進入我西南空域，沿本島應變區外圍經鵝鑾鼻西南方外海至東部空域活動。

同時，從昨天上午8時05分至晚間8時20分止，發現中共戰鬥機、輔戰機計5架次，在我西南空域長時間、大範圍活動。另有1架次無人機，從上午8時30分至下午1時40分，沿我西南空域至東部空域一線活動。

另外，昨日上午8時35分至下午1時05分，也發現中共轟炸機2架次，在我北部防空識別區外圍徘徊。

海峽中線 共軍 中共 國防部 共機擾台

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