中東戰火升高致軍備需求吃緊 美國強調對台軍售不變

儘管美國密集空襲伊朗形成龐大的需求壓力，但美國官員今天向國會表示，這場戰爭並未延遲對台灣的武器運送，也未改變美國對台政策。

美國國務院政治軍事事務局首席副助理國務卿布朗（Stanley Brown）在聯邦眾議院外交事務委員會聽證會上表示：「我們是否延遲對台灣運送？我們沒有。」

美國與以色列自2月28日開始對伊朗發動空襲，引發部分美國官員憂慮，擔心美國國防產業可能無法滿足需求，甚至可能被迫減緩對台灣等買家的武器交付。台灣目前正面臨來自中國日益升高的軍事壓力。

事實上，在伊朗戰爭爆發前，美國對台軍售就已累積數十億美元武器的交付積壓。布朗表示，美國政府正研究加快交付方式，但未透露具體細節。

多位眾議院委員在聽證會上對台灣情勢表達關切。

美國總統川普已宣布延後原訂訪問北京、會晤中國國家主席習近平的行程。台灣議題原本預計是兩位領導人會談的重點之一。

中國最近一次在台灣周邊進行大規模軍事演習是在去年12月，其軍艦與軍機也持續在台海周邊活動。

路透社上週報導，包含先進攔截飛彈在內的一項重大對台軍售案已準備好，就等待川普批准，原本可能在訪中行程後簽署。這項軍售案金額約140億美元，若成案將成為歷來最大的規模，對台灣而言尤為重要。

目前不清楚川普訪中行程延後，是否會影響軍售案時程。

此外，共和黨與民主黨國會議員近期因川普宣布國家緊急狀態、以繞過國會審查對外國軍售而激烈爭論，其中包括本月加速向以色列出售價值6.5億美元炸彈的決定。

在聽證會上，眾院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）與其他共和黨人指控民主黨延誤對重要盟友的關鍵援助，使他們在面對國際威脅時處於不利地位。