美議員關切魚叉飛彈交貨進度 美官員：將優先供台

美議員今天關切，台灣可利用魚叉飛彈作為嚇阻之際，沙烏地阿拉伯在美國交付魚叉飛彈的排隊順序卻排在台灣之前。美國國防官員對此表示，若在提供魚叉飛彈給沙烏地阿拉伯或台灣之間存在競爭關係，台灣將享有優先權。

美國聯邦眾議院外交委員會今天舉行「改革美國軍售」（Reforming America’s Defense Sales）聽證會，美國國務院政治軍事事務局資深官員布朗（Stanley L.Brown）、戰爭部採購與維護次長杜飛（MichaelDuffey）及戰爭部轄下國防安全合作署（DSCA）署長米勒（Michael F. Miller）出席。多名眾議員問及美國對台軍售相關議題。

共和黨籍聯邦眾議員塞爾福（Keith Self）關切，在台灣可利用魚叉飛彈作為嚇阻之際，為何沙烏地阿拉伯在魚叉飛彈交貨的排隊順序卻排在台灣之前？

米勒對此回應表示，他於2023年向所有軍售執行機構發出指引，將台灣的優先順位置於所有其他需求之上，這項指引目前「依然有效」。

因此，他說，若在提供魚叉飛彈給沙烏地阿拉伯或台灣之間存在競爭關係，台灣將享有優先權，「這也是相關單位正努力為他們提供的能力」。

另一名來自華盛頓州的共和黨籍眾議員鮑加納（Michael Baumgartner）問及，為使台灣能獲得所需武器以抵禦中共可能的入侵，美國將武器交付給台灣的優先性有多高？米勒表示，向台灣提供安全合作、安全援助「是我們的首要任務」。

鮑加納也問到，華盛頓州有一家供應商正嘗試透過直接商售管道向台灣出售零組件，但申請一直被排到後面，已卡了超過一年，這該如何解決？

米勒表示，聽起來這位業者登記為受管制項目的生產商或出口商，且可能已取得出口許可證，該案例情況可能是合作夥伴並未進行採購，這應是台灣企業或台灣政府做出的決定，與國防安全合作署無關。

布朗說，若該名業者遇到問題，可能是在合作夥伴端或其他環節，但國務院政軍局樂意提供相關協助。

美國2020年宣布軍售台灣100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統（Harpoon Coastal Defense Systems，HCDS），包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈、411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸載具、25輛雷達卡車等，預計在2028年全數到位。