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美官員：未察覺六項保證有變 加速執行對台軍售交付

中央社／ 記者侯姿瑩華盛頓17日專電

美國總統川普日前稱和中國國家主席習近平討論對台軍售，引發是否違反對台六項保證的討論。美國務院及國防官員今天表示，未留意到任何改變六項保證的舉措；至於對台軍售交付延宕，官員說，持續尋求各種方式確保能加速執行。

美國聯邦眾議院外交委員會今天舉行「改革美國軍售」（Reforming America’s Defense Sales）聽證會，美國國務院政治軍事事務局資深官員布朗（Stanley L.Brown）、戰爭部採購與維護次長杜飛（MichaelDuffey）及戰爭部轄下國防安全合作署（DSCA）署長米勒（Michael F. Miller）出席。多名眾議員問及美國對台軍售相關議題。

川普（Donald Trump）2月曾稱，他和習近平討論對台軍售，引發有關是否違反美國對台六項保證的議論。白宮一名官員當時以背景方式回覆中央社記者詢問表示，美國對台政策沒有改變。

對於眾議院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）今天在聽證會上問及，是否知悉國務院有任何更動六項保證有關對台軍售內容的舉措？布朗回應說，他未留意到任何改變六項保證的舉措，作為美中三公報及六項保證的一環，「我們已表明將提供台灣自我防衛所需的項目」。

布朗舉例，川普政府去年12月宣布一批價值111億美元的對台軍售，「我們持續保持進度」。

被問及相同問題，杜飛也說，未留意到戰爭部內部有任何關於六項保證的變動。

美中1982年簽署涉及對台軍售的「八一七公報」，為減少對台衝擊，時任美國總統雷根委由當時美國在台協會台北辦事處處長李潔明等人向時任總統蔣經國提出六項保證，其中包括美方「未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。

另一方面，共和黨籍聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）問及，目前仍有價值210億美元、預計交付給台灣的美國武器積壓未交，美國需要採取什麼行動才能加快交付？這是他先前兩次造訪台灣時，雙方交流的主要議題。

布朗回應表示，美國政府持續尋求各種方式，以確保能加速交付已與台灣簽約的軍售項目，其中很大一部分涉及售台的F-16戰機，「我們持續推進這項工作…我們持續督促這項議題」。

白宮 蔣經國 川普

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