美國對台軍售延遲 國務院官員：致力解決問題

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國眾院外交委員17日針對美國軍售改革舉行聽證會，美國聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）17日指出，美國對台軍售仍有價值210億美元的軍售尚待交付，希望能夠加速交貨。（路透）
美國眾院外交委員17日針對美國軍售改革舉行聽證會，美國聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）17日指出，美國對台軍售仍有價值210億美元的軍售尚待交付，希望能夠加速交貨。（路透）

美國聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）17日指出，美國對台軍售仍有價值210億美元的軍售尚待交付，希望能夠加速交貨；美國國務院政治-軍事事務局資深官員布朗（Stanley Brown）表示，政府持續致力解決問題。

此外，美國聯邦眾議員鮑加納（Michael Baumgartner）17日於眾院外交委員會也反應說，在他的選區內有軍火供應商向台灣出售零件，不但沒有被國防部優先處理，反倒被擠到隊伍最後面，質疑川普政府的軍售程序不夠完善。

美國眾院外交委員17日針對美國軍售改革舉行聽證會，巴爾在會中先是肯定川普政府通過110億美元的對台軍售，是史上規模最大的對台軍售之一，項目包括海馬士多管火箭、榴彈自走砲等，並表示，他樂見台灣國防部長稱審查進度正按計畫前進，指這項軍售強化西太平洋的嚇阻政策。

不過，巴爾也指出，美國對台軍售仍有210億美元的項目延遲交付，包括80億美元的F-16V戰機、20億美元的艾布蘭主力戰車、榴彈砲、標槍飛彈和飛彈精準打擊系統等；巴爾表示，台灣是除了「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）之外，很重要的風險區，希望他能夠藉此釋出訊號，讓美國的國防工業動起來。

對此，出席聽證會的布朗表示，政府持續尋找方案來加速對台軍售，並點名其中很大部份是F-16V戰機，指國務院持續在推進這個議題。

鮑加納17日先是詢問說，提供台灣必要的武器來應對中國武力侵犯的威脅是不是政府的優先事項？美國國防安全合作局局長米勒（Michael Miller）回答說，美國與台灣的安全合作是首要任務（top priority）。

鮑加納進一步指出，在他的選區有供應商希望透過「直接商售」（Direct Commercial Sales）的管道售予台灣零件，卻一直被擠到隊伍最後面，卡關逾一年，指美國軍方的軍售程序沒有把對台直接商售列為優先管道。

米勒回答說，這有可能是執照的問題，也可能是台灣方面沒有採購意願；布朗則表示，如果廠商有任何問題，若與國務院聯繫，他們願意伸出援手。

眾議員 軍售 標槍飛彈

延伸閱讀

政府研判 川習一定會談台灣、軍售

沈有忠：川習會一定會談到台灣問題、美國對台軍售

顧立雄：不能因軍購遲延交貨就不持續強化戰力

川習會延後影響對台軍售？ 顧立雄：美內部審查如期 沒有遲延訊息

相關新聞

美國對台軍售延遲 國務院官員：致力解決問題

美國聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）17日指出，美國對台軍售仍有價值210億美元的軍售尚待交付，希望能夠加速交貨；美國國務院政治-軍事事務局資深官員布朗（Stanley Brown）表示，政府持續致力解決問題。

參謀總長梅家樹 傳賴總統屬意續任

國防部參謀總長梅家樹上將即將在五月初屆滿三年任期，過去幾個月盛傳國軍高階將領將有新一波大規模異動，不過最新消息傳出，賴清德總統考量當前台海情勢嚴峻，可能傾向讓梅家樹續任參謀總長，繼續推動建軍戰備等一連串工作。

影／國內AI實體應用爆發 業者盼法規跟進解除技術結界

智慧城市展17日展開，除了各種AI應用於醫療、交通等生活領域，在國防與巡檢相關的「載台管理」則更有相關的突破發展。但部分參展業者表示，雖然AI技術應用在各式無人載具上已有不少研發成果，但在現行法規上的限制，將成為這些接近完成開發，甚至是已開發的功能，無法實際應用的困境。

大陸兩會閉幕後…共軍「聯合戰備警巡」再起 28共機出海擾台

國防部表示，從今天上午8時01分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海；其中21架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

參謀總長梅家樹任期將屆滿 傳賴總統屬意續任穩定台海軍情

國防部參謀總長梅家樹上將即將在5月初屆滿3年任期，過去幾個月盛傳國軍高階將領將有新一波大規模異動，不過最新消息傳出，賴清德總統考量當前台海情勢嚴峻，可能傾向讓梅家樹續任參謀總長，繼續推動建軍戰備等一連串工作。

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

空軍一架F-16AM戰機今年1月6日夜間在東部外海失事墜海，飛官辛柏毅失蹤至今，空軍司令部今天宣布，已經尋獲並完成打撈戰機的黑盒子，後續將送往美國判讀鑑定，釐清事故原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。