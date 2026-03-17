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影／國內AI實體應用爆發 業者盼法規跟進解除技術結界

聯合報／ 記者徐宇威／台北即時報導
智慧城市展所展出的軍規機器狗。 記者徐宇威／攝影
智慧城市展所展出的軍規機器狗。 記者徐宇威／攝影

智慧城市展17日展開，除了各種AI應用於醫療、交通等生活領域，在國防與巡檢相關的「載台管理」則更有相關的突破發展。但部分參展業者表示，雖然AI技術應用在各式無人載具上已有不少研發成果，但在現行法規上的限制，將成為這些接近完成開發，甚至是已開發的功能，無法實際應用的困境。

有業者於展場中展示無人飛行載具的異機種群控管理系統，能將不同系統無人機，以單一平台整合各類無人機執行任務，並藉由AI運算即時進行路徑規劃，甚至能進行多空層穿越航線的管理。除了物流，搜救，甚至在廠房或營區，甚至是邊境的巡檢，都有應用潛力。

另外也有業者展示針對現今電動車自燃意外頻傳，所研發設計的無人地面巡檢載具，除了運用360度環景鏡頭與熱像儀進行環境檢測，其所配備的聲學相機更可應用在彈藥庫、或是重要庫房等場所。

但對於記者詢問例如無人巡檢載具轉為救難使用時，能否藉由母站進行自動水帶銜接? 又或者是無人飛行載具的大場域群控軟體現在的應用成效? 不同業者均盼望國內法規能在無人載具的「責任限制」能有更明確的歸屬。例如無人機目前為民航局管轄，但縱使已有紅、綠區等管制措施，如果想用群控的無人機進行任務，或者想規劃各無人機相互自主協調航行的航道，目前都未有規範，也因此無人機AI群控軟體測試，在台灣就僅能於室內環境使用，但這類軟體如何在戶外多變的環境，使用共同介面控制多種無人機進行自主任務與避讓，才是系統價值所在。另外無人地面載具技術，已可以進行自動人體偵測，甚至是自動化的救災裝備裝載。但自動化裝備都不免有故障可能，在責任無法適當豁免下，對於實體的載具製造商，就會將技術做自我限制，也造成法規拖累技術發展的困境。

在國防部不對稱作戰原則下，近期將在立院進入審查的1.25兆特別預算，在政院版本中預計將有3000億元挹注國內展業發展。但在「非戰時」的環境，國內法規無論對於陸海空等載具裝備測試的活動方式、範圍、甚至計畫提交，都有極嚴格的規範，甚至還會出現「跨部門」的審查條件。綁手綁腳的規則拖累研發，單用數字龐大的特別預算，恐怕並非促進產業發展的有效手段。

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