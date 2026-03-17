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「日華議員懇談會」會長倡台美日軍樂隊交流 專家樂觀其成

中央社／ 台北17日電
日華議員懇談會會長古屋圭司16日在台北出席玉山論壇。中央社 中央通訊社
日華議員懇談會會長古屋圭司16日在台北出席玉山論壇。中央社 中央通訊社

日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司昨天建議，日本自衛隊、台灣軍隊以及美國軍隊的軍樂隊可以進行文化交流。學者指出，透過軍樂隊的交流開始，促進多方軍事文化的了解。

古屋圭司來台參與2026玉山論壇，昨天舉行記者會指出，他這次來台提出2個主要建議，一是推動日台的中小學生交流，二是日本自衛隊、台灣軍隊以及美國軍隊的軍樂隊可以進行文化交流；美國在台協會（AIT）處長谷立言對此表達積極反饋，總統賴清德也表示期望推動並將設立窗口。

軍樂歷史學家周世文告訴中央社記者，軍樂隊是屬於建立公共關係的部隊，音樂是世界通用的語言，透過音樂打破語言的隔閡，是軍隊對外交流的窗口，也是外交力量的延伸，但很可惜台灣因為國情因素，國軍樂隊出國交流的機會屈指可數，若有機會建立台美日3國的軍樂隊交流，他個人非常樂觀其成。

曾擔任國軍聯勤軍樂隊隊長的周世文表示，國防部示範樂隊和三軍樂隊，在表演水準與各國軍樂隊相比是不相上下，但若增加國際交流的機會，藉此觀摩外軍演出型態、樂器編組等，都是自我學習的機會。

針對軍樂隊促進邦誼的案例，周世文分享，時任美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）於1960年訪台，時任總統蔣介石在松山機場以隆重軍禮歡迎，國防部示範樂隊演奏中華民國國歌與美國國歌等曲目，艾森豪對蔣介石大加讚賞國軍樂隊訓練精良，蔣介石事後特別頒發新台幣2萬元獎金予示範樂隊，也顯示當時國防部示範樂隊成功地透過音樂，讓艾森豪認同台灣。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，軍樂隊象徵軍隊本身精神，而軍樂隊存在的目的，則是促進軍隊精神士氣，古屋圭司的提議是很好的途徑，台灣和許多國家都沒有邦交，可以透過軍樂隊的交流開始，建立互信管道。

蘇紫雲表示，軟性的軍事交流也能促進多方的軍事文化了解，從其他國家的交流經驗，舉辦口糧評比、伙房競賽或是軍隊間的體育競賽，也都是軟性議題的交流與推展，「軍隊外交是一門藝術」。

蘇紫雲 松山機場 谷立言

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