參謀總長梅家樹任期將屆滿 傳賴總統屬意續任穩定台海軍情

國防部參謀總長梅家樹上將即將在5月初屆滿3年任期，過去幾個月盛傳國軍高階將領將有新一波大規模異動，不過最新消息傳出，賴清德總統考量當前台海情勢嚴峻，可能傾向讓梅家樹續任參謀總長，繼續推動建軍戰備等一連串工作。

梅家樹於2023年5月1日就任參謀總長，依慣例總長任期為2年，並得延長1年，3年任期將在今年5月初屆滿，去年底即傳出國安高層開始規劃新一波軍中高層人事安排。

當時傳出以現任空軍司令鄭榮豐上將升任參謀總長的呼聲最高。一方面參謀總長依慣例由陸、海、空三軍輪替，海軍出身的梅家樹前認為陸軍上將陳寶餘，且空軍自前總長沈一鳴上將後至今再無人出任參謀總長。另一方面，現任海軍司令蔣正國上將、陸軍司令呂坤修上將上任至今均未滿2年，2023年就任空軍司令的鄭榮豐已是最資深人選。

據指出，根據「陸海空軍軍官士官任職條例施行細則」規定，重要軍職（含參謀總長）的任期通常為2至3年。但基於軍事需要，可由三軍統帥核定「得予連任、留任。」梅家樹為52年次，現年63歲，距離上將屆齡退伍的64歲還有時間。

梅家樹在海軍及過去多次處理如雄三飛彈誤射、獵雷艦案及海軍敦睦艦隊染疫等重大事件，因對外溝通及善後得宜獲得高層信任。擔任參謀總長後因應共軍擾台及灰色地帶行動常態化，梅家樹的應變處置也獲得層峰和國防部長顧立雄的倚重。

另一方面，中科院院長李世強中將將在4月1日屆齡退伍，原本傳出可能晉升上將並接任國防部軍備副部長，不過目前傳出將讓李世強在4月退伍後改以文職身分繼續擔任中科院院長職務。

同時，國防部海軍常務次長黃佑民中將也將在4月1日屆齡退伍，同時海軍前副司令敖以智去年11月退伍後，所遺副司令一職懸缺至今，傳出可能由現任海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將升任常次或副司令一職，艦指部指揮官預計由現任海軍參謀長邱俊榮中將接任。