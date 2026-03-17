飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方昨尋獲黑盒子並完成打撈

空軍一架F-16AM戰機今年1月6日夜間在東部外海失事墜海，飛官辛柏毅失蹤至今，空軍司令部今天宣布，已經尋獲並完成打撈戰機的黑盒子，後續將送往美國判讀鑑定，釐清事故原因。

後續是否還要繼續搜救打撈失事戰機，空軍方面表示，將與家屬溝通並做綜合評估後，再做進一步決定。

空軍編號6700的單座型F-16AM戰機，1月6日執行夜航任務時失事墜海，飛行員辛柏毅失蹤至今。空軍司令部今天表示，日前委由海歷公司前往訊號定位區域執行打撈作業，經多日水下探勘，於3月16日尋獲黑盒子，經比對確定屬於失事的F-16戰機所有，目前已完成打撈，並載運返港。

軍方表示，後續黑盒子將送美國原廠判讀與鑑定，以釐清事故原因。對於社會各界對於全案的關切與對家屬的關懷，空軍也表達感謝。

空軍自戰機失事後，持續每天公布搜救派遣機艦、人力統計數據，並在1月底宣布掌握黑盒子的位置，位於水深約2500公尺處，並委起國外打撈公司支援打撈工作。