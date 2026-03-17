快訊

南韓釜山街頭驚傳命案！機長遭亂刀刺死 嫌犯疑是前同事

經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

陳亭妃民調狠甩謝龍介23% 醫揭殘酷真相：關鍵票源失守

聽新聞
0:00 / 0:00

顧立雄：不能因軍購遲延交貨就不持續強化戰力

中央社／ 台北17日電

國民黨立委馬文君關注軍購延遲交貨，國防部長顧立雄今天表示，對美軍購如F-16V戰機、MK-48魚雷確有遲延交貨的狀況，但不能因為有這些狀況，就不需再持續強化國軍戰力，強化國軍戰力是國防部最重要的事情。且軍購項目中，也有準時交貨，甚至提前交貨的狀況。

質詢過程中，行政院長卓榮泰與馬文君一度言語交鋒。卓榮泰對著馬文君說，「妳可以繼續再對潛艦這樣詆毀，沒有關係。」馬文君則回嗆，「你只會耍嘴皮子而已」。

立法院會6日將政院版（8年新台幣1兆2500億元）、國民黨團版（3800億元+N）及民眾黨團版（4000億元）國防特別條例草案併案付委審查。國防部16日表示，現行計畫預算制度已完成建案與核定，若僅看金額而忽視既有需求端項目，勢必打亂整體軍投規劃，造成嚴重影響。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，馬文君指出，行政院提出8年1.25兆元的國防特別條例草案，但對於要買什麼東西，到現在都講得不清不楚，如果不是先前有在立法院外交及國防委員會召開秘密會議，立委甚至連內容都不知道，結果政府就認為1.25兆元要全部通過。

馬文君表示，對美軍購的MK-48魚雷，從民國107年建案至今，長達8年的時間，現在一枚都沒來；F-16V戰機是空軍的主力戰機，今年是F-16V戰機特別預算的最後一年，花了2500億元採購66架，今年底可以交貨嗎，如果又沒來，對戰力會造成什麼影響，政府有對民眾交代過嗎。

馬文君指出，過去國防部在要求立法院通過軍購預算時，都說非常重要，但是當採購的裝備沒有按時交貨時，卻又一副無關緊要的樣子。可以理解對美軍購有一定的流程，但對於1.25兆元到底要採購什麼，國防部至今都講不清楚，就說立法院一定要照案通過，到底為什麼。

列席的國防部長顧立雄表示，針對國防特別條例草案，國防部先前特地在草案未付委前就先來做機密專報。理論上，應該是草案要先付委審查，國防部才可以去委員會進行專案報告，說明整個條例編制的各個項目。

顧立雄指出，待立法院通過國防特別條例後，國防部還要送特別預算案給立法院審查，特別預算通過後，美方的發價書才會過來。整個建案的程序，其實是要台灣先跟美方有初步的願意供售的意願後，台灣方面要先編預算，美方才會有發價書。

顧立雄表示，對於國軍跟美方採購的軍購項目，F-16V戰機、MK-48魚雷確實有遲延交貨的狀況，但不能因為有這些軍購遲延的狀況，國防部就不需要再持續強化國軍戰力，強化國軍戰力是國防部最重要的事情。且對美軍購的項目中，也有美方準時交貨，甚至提前交貨的狀況。

顧立雄指出，國防部對美軍購20幾項裝備，就只有幾項有遲延交貨的狀況，不代表國防部不需要持續增加台灣的防衛韌性跟國軍戰力。

行政院長卓榮泰則在旁表示，國造潛艦的相關預算，馬文君也有意見不是嗎。馬文君說，魚雷都還沒來，國造潛艦也還未測試過，且國造潛艦相關預算案早在前年就通過了。卓榮泰對著馬文君說，「妳可以繼續再對潛艦這樣詆毀，沒有關係。」馬文君則回嗆，「你只會耍嘴皮子而已」。

美軍 卓榮泰 交貨

延伸閱讀

川習會延後影響對台軍售？ 顧立雄：美內部審查如期 沒有遲延訊息

軍方：美方今年交運2架MQ-9B及102枚愛三增程型飛彈

美伊戰會讓軍購愛國者飛彈遲到？國防部：美方說今年會交運

國防部：更動國防特別條例版本 恐打亂整體軍投規劃

相關新聞

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方昨尋獲黑盒子並完成打撈

空軍一架F-16AM戰機今年1月6日夜間在東部外海失事墜海，飛官辛柏毅失蹤至今，空軍司令部今天宣布，已經尋獲並完成打撈戰機的黑盒子，後續將送往美國判讀鑑定，釐清事故原因。

川習會延後影響對台軍售？ 顧立雄：美內部審查如期 沒有遲延訊息

伊朗封鎖荷莫茲海峽，美國總統川普要求中日韓及歐洲等國共組艦隊護航油輪，甚至揚言不惜延後川習會，也令外界擔憂是否可能影響美台軍售的進度？國防部長顧立雄表示，美方內部審查程序都如期進行，沒有接獲受到影響訊息。顧立雄並表示，我方仍依聯合情監偵手段，密切注意共軍在台海周邊的動態。

國軍招標防火牆疑有資安漏洞 顧立雄：隨時修補漏洞

民眾黨不分區立委李貞秀昨天首度在立法院內政委員會質詢，但是遭內政部長劉世芳拒絕備詢。國防部長顧立雄今表示，是否接受李貞秀委員的質詢，基於行政一體原則，會按行政院的指導辦理。

國造AESA雷達測試機掛訓練彈升空 鷹隼專案順利推進

中科院「鷹隼專案」研發國造AESA雷達，測試機日前被目擊掛天劍2型測試彈升空實施高空測試。

印度飆風戰機「被擊落又重生」 演習復刻印巴戰挽民心

印度空軍兩年一度「空中力量」演習，表演的重頭戲，是編號BS021的飆風單座機。2025年印巴爆發「五七」空戰，印度「辛杜爾行動」中的這架BS021，是巴基斯坦宣稱擊落的戰機之一。如今這架「被擊落」的戰機公開亮相，立刻引起關注，並在網路社群激起爭論。 我是特約撰述王紹翔，讓我的鏡頭帶著你們，一起去看這架「BS021」，以及兩年一度的印度空軍「空中力量」（VayuShakti）演習。

國防部坦言：攔截無人機攻擊 國軍能量不夠

立院外交及國防委員會昨邀國防部專題報告，面對中共遠程火箭、自殺無人機低階武器攻擊，國防部坦言我方防衛能力不足，中科院正開發相對低成本的攔截彈藥，預計明年實測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。