顧立雄：不能因軍購遲延交貨就不持續強化戰力

國民黨立委馬文君關注軍購延遲交貨，國防部長顧立雄今天表示，對美軍購如F-16V戰機、MK-48魚雷確有遲延交貨的狀況，但不能因為有這些狀況，就不需再持續強化國軍戰力，強化國軍戰力是國防部最重要的事情。且軍購項目中，也有準時交貨，甚至提前交貨的狀況。

質詢過程中，行政院長卓榮泰與馬文君一度言語交鋒。卓榮泰對著馬文君說，「妳可以繼續再對潛艦這樣詆毀，沒有關係。」馬文君則回嗆，「你只會耍嘴皮子而已」。

立法院會6日將政院版（8年新台幣1兆2500億元）、國民黨團版（3800億元+N）及民眾黨團版（4000億元）國防特別條例草案併案付委審查。國防部16日表示，現行計畫預算制度已完成建案與核定，若僅看金額而忽視既有需求端項目，勢必打亂整體軍投規劃，造成嚴重影響。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，馬文君指出，行政院提出8年1.25兆元的國防特別條例草案，但對於要買什麼東西，到現在都講得不清不楚，如果不是先前有在立法院外交及國防委員會召開秘密會議，立委甚至連內容都不知道，結果政府就認為1.25兆元要全部通過。

馬文君表示，對美軍購的MK-48魚雷，從民國107年建案至今，長達8年的時間，現在一枚都沒來；F-16V戰機是空軍的主力戰機，今年是F-16V戰機特別預算的最後一年，花了2500億元採購66架，今年底可以交貨嗎，如果又沒來，對戰力會造成什麼影響，政府有對民眾交代過嗎。

馬文君指出，過去國防部在要求立法院通過軍購預算時，都說非常重要，但是當採購的裝備沒有按時交貨時，卻又一副無關緊要的樣子。可以理解對美軍購有一定的流程，但對於1.25兆元到底要採購什麼，國防部至今都講不清楚，就說立法院一定要照案通過，到底為什麼。

列席的國防部長顧立雄表示，針對國防特別條例草案，國防部先前特地在草案未付委前就先來做機密專報。理論上，應該是草案要先付委審查，國防部才可以去委員會進行專案報告，說明整個條例編制的各個項目。

顧立雄指出，待立法院通過國防特別條例後，國防部還要送特別預算案給立法院審查，特別預算通過後，美方的發價書才會過來。整個建案的程序，其實是要台灣先跟美方有初步的願意供售的意願後，台灣方面要先編預算，美方才會有發價書。

顧立雄表示，對於國軍跟美方採購的軍購項目，F-16V戰機、MK-48魚雷確實有遲延交貨的狀況，但不能因為有這些軍購遲延的狀況，國防部就不需要再持續強化國軍戰力，強化國軍戰力是國防部最重要的事情。且對美軍購的項目中，也有美方準時交貨，甚至提前交貨的狀況。

顧立雄指出，國防部對美軍購20幾項裝備，就只有幾項有遲延交貨的狀況，不代表國防部不需要持續增加台灣的防衛韌性跟國軍戰力。

行政院長卓榮泰則在旁表示，國造潛艦的相關預算，馬文君也有意見不是嗎。馬文君說，魚雷都還沒來，國造潛艦也還未測試過，且國造潛艦相關預算案早在前年就通過了。卓榮泰對著馬文君說，「妳可以繼續再對潛艦這樣詆毀，沒有關係。」馬文君則回嗆，「你只會耍嘴皮子而已」。