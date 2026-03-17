川習會延後影響對台軍售？ 顧立雄：美內部審查如期 沒有遲延訊息

伊朗封鎖荷莫茲海峽，美國總統川普要求中日韓及歐洲等國共組艦隊護航油輪，甚至揚言不惜延後川習會，也令外界擔憂是否可能影響美台軍售的進度？國防部長顧立雄表示，美方內部審查程序都如期進行，沒有接獲受到影響訊息。顧立雄並表示，我方仍依聯合情監偵手段，密切注意共軍在台海周邊的動態。

中東戰事持續延燒，為了反制伊朗封鎖荷莫茲海峽，美國總統川普要求中日韓等國組成艦隊護航油輪，甚至暗示中國大陸若拒絕配合，他將延後預定3月底的訪中行程。外界關切一但川習會延後，是否可能影響美方下一波對台軍售？

顧立雄表示，我方跟美國之間都有進行密切的協調。據我方了解，有關美方內部在審查的程序都如期進行。目前沒有接獲什麼有關支援受到影響的相關訊息。

另一方面，亞洲周邊國家傳出擔心美軍將軍力重心布署到中東地區，可能導致彈藥庫存要好幾年才能補充，導致對北京的嚇阻能力降低。

顧立雄指出，有關美軍的軍事部署行動，由於涉及他國的政策，我方不便評論。我方還是會按照國軍的聯合情監偵相關手段，嚴密監視周邊以及中國大陸的動態。

他強調，我方主要還是在關切相關的徵候到底如何，再持續關注共軍的動態。