聽新聞
0:00 / 0:00
川習會延後影響對台軍售？ 顧立雄：美內部審查如期 沒有遲延訊息
伊朗封鎖荷莫茲海峽，美國總統川普要求中日韓及歐洲等國共組艦隊護航油輪，甚至揚言不惜延後川習會，也令外界擔憂是否可能影響美台軍售的進度？國防部長顧立雄表示，美方內部審查程序都如期進行，沒有接獲受到影響訊息。顧立雄並表示，我方仍依聯合情監偵手段，密切注意共軍在台海周邊的動態。
中東戰事持續延燒，為了反制伊朗封鎖荷莫茲海峽，美國總統川普要求中日韓等國組成艦隊護航油輪，甚至暗示中國大陸若拒絕配合，他將延後預定3月底的訪中行程。外界關切一但川習會延後，是否可能影響美方下一波對台軍售？
顧立雄表示，我方跟美國之間都有進行密切的協調。據我方了解，有關美方內部在審查的程序都如期進行。目前沒有接獲什麼有關支援受到影響的相關訊息。
另一方面，亞洲周邊國家傳出擔心美軍將軍力重心布署到中東地區，可能導致彈藥庫存要好幾年才能補充，導致對北京的嚇阻能力降低。
顧立雄指出，有關美軍的軍事部署行動，由於涉及他國的政策，我方不便評論。我方還是會按照國軍的聯合情監偵相關手段，嚴密監視周邊以及中國大陸的動態。
他強調，我方主要還是在關切相關的徵候到底如何，再持續關注共軍的動態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。