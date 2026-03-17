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國軍招標防火牆疑有資安漏洞 顧立雄：隨時修補漏洞

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民眾黨不分區立委李貞秀遭內政部長劉世芳拒絕備詢。國防部長顧立雄表示，是否接受李貞秀委員的質詢，基於行政一體原則，會按行政院的指導辦理。記者許正宏／攝影
民眾黨不分區立委李貞秀遭內政部長劉世芳拒絕備詢。國防部長顧立雄表示，是否接受李貞秀委員的質詢，基於行政一體原則，會按行政院的指導辦理。記者許正宏／攝影

民眾黨不分區立委李貞秀昨天首度在立法院內政委員會質詢，但是遭內政部長劉世芳拒絕備詢。國防部顧立雄今表示，是否接受李貞秀委員的質詢，基於行政一體原則，會按行政院的指導辦理。

李貞秀遭質疑在登記參選立委時仍具有台灣、中國大陸「雙重戶籍」，昨天首次在內政委員會質詢，遭劉世芳拒絕備詢。內閣其他首長是否也抗拒備詢引發關注。

顧立雄表示，基於行政一體的原則，國防部按照行政院的指導來辦理。對於李貞秀委員到國防委員會質詢，有關軍購的部分，涉及相關事項，就是按照行政院的指導來辦。

另一方面，國民黨立委徐巧芯爆料，國軍招標的Fortinet防火牆存在資安漏洞，荷蘭國防部曾有2萬台相關設備遭駭入，恐有遭植入木馬的風險。

顧立雄說，這些相關的防火牆設備，都會透過一些預警情資，一個一個告警威脅，然後隨時修補漏洞。他指出，這個不是只有特定的防火牆設備，所有其他主要在使用的防火牆設備，都會接獲可能需要進行漏洞填補的通知。據他了解，都是由資安院發布，然後進行漏洞填補。

國防部 國軍 顧立雄 李貞秀 資安

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