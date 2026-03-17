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國防部坦言：攔截無人機攻擊 國軍能量不夠

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
空軍參謀長李慶然證實，向美國採購的首批兩架MQ-9B高空無人機，今年第三季抵台。圖／取自General Atomics 洪哲政
空軍參謀長李慶然證實，向美國採購的首批兩架MQ-9B高空無人機，今年第三季抵台。圖／取自General Atomics 洪哲政

立院外交及國防委員會昨邀國防部專題報告，面對中共遠程火箭、自殺無人機低階武器攻擊，國防部坦言我方防衛能力不足，中科院正開發相對低成本的攔截彈藥，預計明年實測。

民進黨立委陳冠廷質詢，美伊戰事影響，我對美軍購優先次序是否遭調整？國防部戰規司長黃文啓說，美方在協調會提及，仍依計畫今年交運。空軍參謀長李慶然證實，首批兩架MQ-9B高空無人機將於今年第三季抵台。

民進黨立委王定宇質詢，「台灣之盾」目前最缺什麼？國防部副部長鍾樹明說，中高階防禦體系沒問題，至於共軍遠程火箭、無人機等武器，如何反制其數量優勢是國軍重點。

王定宇追問，攔截能量夠不夠？作戰計畫參謀次長連志威明確回答「不夠」；中科院長李世強表示，中科院自行研發的低成本防空彈藥，預計明年實測。

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