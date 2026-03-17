國防部坦言：攔截無人機攻擊 國軍能量不夠

陸軍司令部2022年建案採購「聯合高空精準遙控空投系統」，陸軍在系統分析時，以「美製裝備須走軍售，獲得不易」為由，刻意排除了美軍現役制式裝備，而以最有利標方式，採購加拿大製的MMIST SHERPA精準空投系統。但採購品項因為不是美軍制式裝備、沒有美軍認證，也缺乏可以參考的美軍準則、技令，我空軍空運部隊C-130H運輸機至今無法配合試投驗收，4年搞不定。

2026-03-16 10:00