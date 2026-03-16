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獨／靶船前進九鵬外海中 空射雄3可望26日首度實彈射擊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院以「雄鷙專案」為計劃代號，研製空射型雄三反艦飛彈，先前已實施多次驗證射擊。圖/Hojiyi提供
中科院以「雄鷙專案」為計劃代號，研製空射型雄三反艦飛彈，先前已實施多次驗證射擊。圖/Hojiyi提供

海軍新型救難艦大武艦（ASR-571）今（16）日自高雄拖曳一艘除役錦江級艦前往九鵬海域，準備作為靶船。經比對射擊通報等資訊得知，中科院研發中的空射型雄3反艦飛彈，應可望於本月26日首度實施實彈射擊靶船測試。

中科院發布射擊通報，計劃於3月26、27日上午8時30分至10時，在九鵬外海實施火砲試射與UAS偵照。最大彈道高度為2萬7000呎。

而根據飛綠島、蘭嶼航線的德安航空所接獲通報，26日上午相同時段的航班，因「空軍」演習取消，對照下這項操演顯然26日是正式日、27日是預備日。

而結合大武艦部署靶船的行動，中科院研發中須測試、須由空軍執行對海攻擊任務的彈種，目前為空射型雄風3型反艦飛彈。

對此，中科院表示，對射擊公告援例沒有評論。

中科院以「雄鷙專案」為計劃代號，研製空射型雄三反艦飛彈，先前已實施多次驗證射擊，此次可望首度實施實彈射擊靶船測試。

中科院發布射擊通報，計劃於3月26、27日上午8時30分至10時，在九鵬外海實施火砲試射與UAS偵照。圖/取自射擊通報
中科院發布射擊通報，計劃於3月26、27日上午8時30分至10時，在九鵬外海實施火砲試射與UAS偵照。圖/取自射擊通報

根據飛綠島、蘭嶼航線的德安航空所接獲通報，26日上午相同時段的航班，因「空軍」演習取消。圖/取自德安航空官網
根據飛綠島、蘭嶼航線的德安航空所接獲通報，26日上午相同時段的航班，因「空軍」演習取消。圖/取自德安航空官網

海軍新型救難艦大武艦（ASR-571）昨（16）日自高雄拖曳一艘除役錦江級艦前往九鵬海域。圖/蘇嘉健提供
海軍新型救難艦大武艦（ASR-571）昨（16）日自高雄拖曳一艘除役錦江級艦前往九鵬海域。圖/蘇嘉健提供

實彈 高雄 中科院 海軍

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