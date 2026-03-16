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國防部坦言中低層防空能力不足 中科院明年測試低成本防空飛彈

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
位於新竹樂山的長程預警雷達（SRP），美軍在中東的同型號雷達，被伊朗空襲擊毀。圖／取自國防部青年日報社
位於新竹樂山的長程預警雷達（SRP），美軍在中東的同型號雷達，被伊朗空襲擊毀。圖／取自國防部青年日報社

國防部副部長鍾樹明今天國防外交委員會備詢時承認，相較於中高空層的防禦，國軍在中低層防空方面戰力不夠。目前亟待加強的是，針對中共遠程火箭彈等中低階的武器進行反制，而且成本不能高。中科院長李世強表示， 中科院下階段計畫生產的，是自行研發的較低本防空飛彈，預計明年可進行實測。

立院外交國防委員會今天舉行「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」專案報告。國防部長顧立雄請假，由鍾樹明率國防部官員出席並備質詢。

因應美、伊戰爭中，伊朗用低階導彈、無人機耗損愛國者飛彈等造價昂貴的反導飛彈，台灣如何因應類似情境？李世弘答詢時表示，目前已有相關方案，中科院將自行研發低成本防空彈藥，預計明年實測；作戰計畫參謀次長室次長連志威補充說明，「台灣之盾」將建構低、中、高層防空，以及對於遠程火箭的防護能量，均希望透過多元途徑籌獲彈藥。

民進黨立委王定宇問，伊朗以大量而廉價的「見證者」無人機擊毀美軍的長程預警雷達；美軍大量消耗愛國者飛彈，甚至要從日、韓駐防單位調動。如果中國對台動武，其攻擊密度將遠甚於解放軍，這場戰爭對我方的教訓，國軍對此有無進行研究？

空軍參謀長李慶然說，戰事仍在進行中，目前情資有限。情報次長謝日升補充表示，日前美國國防部自身舉行記者會時，也表示細節不適合公開說明。

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