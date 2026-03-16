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美伊戰會讓軍購愛國者飛彈遲到？國防部：美方說今年會交運

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
美軍的愛國者三型飛彈：左側綠色發射箱是原始版的愛三，共8枚；右側土黃色彈箱則是增程版MSE，因為彈體較大，飛彈數量減為6枚。圖／美國陸軍檔案照片
美軍的愛國者三型飛彈：左側綠色發射箱是原始版的愛三，共8枚；右側土黃色彈箱則是增程版MSE，因為彈體較大，飛彈數量減為6枚。圖／美國陸軍檔案照片

美伊爆發衝突，美國與盟國大量消耗愛國者等防空飛彈，是否會造成我國軍購飛彈受到影響？國防部戰規司長黃文啟今天在立院表示，可能受影響的是利用預算結餘款增購102枚愛國者三型MSE（增程版）飛彈，但美方已經表示，會在今年如期完成交運。空軍參謀長李慶然中將也指出，首批2架MQ-9B高空無人機將於今年第三季抵台。

立法院外交及國防委員會邀請國防部專案報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討台灣防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」，由於國防部長顧立雄請假，由副部長鍾樹明上將出席。

民眾黨立委王安祥質詢時提及MQ-9B無人機與海鯤號潛艦何時可以交貨？李慶然說，MQ-9B首批2架將於今年第三季運回台灣，完全按計畫實施。海軍參謀長邱俊榮則提到，海鯤艦已完成第六次海上測試（SAT），將以安全為前提接續測試項目，至於交艦期程，則必須完成海測才能確定。

民進黨立委陳冠廷則問，受國際情勢及戰事影響，我方的軍購優先次序是否遭調整？黃文啓表示，目前待交運的是102枚愛三MSE飛彈，這是原本向美軍購386枚愛三飛彈的節餘款所增買，美方在協調會中仍提及會在今年如期交運。

陳冠廷 邱俊榮 顧立雄 愛國者飛彈 國防部 美伊戰爭

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