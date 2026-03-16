美伊戰會讓軍購愛國者飛彈遲到？國防部：美方說今年會交運

近年在媒體吹捧下，無人機儼然是軍事科技大躍進。其實，無人機成功關鍵正是相對低科技，先前各國（尤其美國）武器過度追求高科技，價格有如天文數字，部署數量自然有限；反之，無人機速度緩慢，所需的推進、尋標等能力，不需太高技術門檻，因此可以低價大量製造。即使單一個體極易被攔截，但「數大」就是威力，技術先進的防禦系統，也可能倒在飽和攻擊下。

2026-03-16 00:23