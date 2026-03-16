軍方：美方今年交運2架MQ-9B及102枚愛三增程型飛彈

針對各項對美軍購進度，空軍參謀長李慶然中將今天備詢表示，首批2架MQ-9B將於今年第三季抵台；國防部戰規司長黃文啓中將提到，增購的102枚愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）不受國際情勢影響，美方仍提及會在今年如期完成交運。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討台灣防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」、並備質詢，由於國防部長顧立雄請假，由副部長鍾樹明上將出席。

民眾黨立委王安祥關切台灣對美軍購及潛艦海鯤號進度。針對MQ-9B高高空無人機，空軍參謀長李慶然中將說明，首批2架將於今年第3季運回台灣，完全按計畫實施；海軍參謀長邱俊榮中將則提到，目前國造潛艦海鯤號已完成第6次海上測試（SAT）中的潛航測試，將以安全為前提接續測試項目，至於交艦期程，則必須完成SAT才能確定。

民進黨立委陳冠廷則詢問，受國際情勢及戰事影響，是否擔憂台灣軍購的優先次序遭調整。國防部戰略規劃司長黃文啓中將表示，針對外界提到、透過軍購結餘款購買的102枚愛國者三型增程型飛彈，美方在協調會中仍提及會在今年如期交運。

根據公開資訊，愛三增程型飛彈（PAC-3 MissileSegment Enhancement，MSE），比國軍現役愛國者三型飛彈更先進、且射程更遠，愛三增程型飛彈的體積較現役愛三飛彈更大，一輛愛三發射車可裝4組、4聯裝愛三飛彈組，共16枚；愛三增程型飛彈則須使用新的12聯裝發射裝置，一輛發射車只可搭載12枚愛三增程型飛彈。