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國防報告排無人機 藍綠質詢隔空交火

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院外交及國防委員會16日就無人機與防空系統問題進行專案報告討論。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院外交及國防委員會16日就無人機與防空系統問題進行專案報告討論。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「專案報告排防空系統與無人機，但在特別條例卻把相關項目砍掉，完全是自相矛盾！」綠委羅美玲16日在質詢時如此批評藍白的《國防特別條例》；但安排報告的藍委馬文君質詢時反批，國防部連自產彈藥都能拖延3年，要外界如何相信1.25兆軍購如期執行？

立法院外交及國防委員會16日邀請國防部官員報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」。

縮水條例不利建軍

民進黨立委羅美玲質詢時批評，國民黨的召委馬文君因為伊朗戰爭，將質詢主題訂為「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」，但卻在國民黨版的《國防特別條例》中，將防空系統與反彈道飛彈都拿掉，顯得非常自相矛盾。她詢問國防部，若沒有按照院版建軍會有怎樣的後果？

國防部戰規司司長黃文啓回應說，國防部在研擬1.25兆軍購時，就已經花了相當長的時間完成建案文件，去年已經奉行政院核定，規劃項目都在預算制度範圍內，若按照現行藍白軍購版本，只有金額、沒有需求，或是僅列部分軍購，尤其AI變化快速，商購與委製案若用僵化軍售購買恐來不及，後續還要花很大力氣更改經過長期評估的文件，盼能支持1.25兆的版本。

自製彈藥竟延宕

但國民黨立委馬文君質詢時質疑，國軍的M30發射彈藥，要拿來製造105砲彈，卻因為205兵工廠遷建停產，原本要跟韓國外購，卻因為廠商而延宕3年，可是過去明明是可以自己生產與控管，且已經編列了預算，卻沒有好好做出來，要國會如何相信國防部未來能有效執行1.25兆的軍購預算？

馬文君提醒說，台灣不像伊朗或烏克蘭，戰爭時可以透過其他陸路獲得外援與物資，且共軍若犯台，對我攻擊的第一波就是機場、雷達與兵工廠，且台灣大部分設施並沒有向伊朗一樣地下化，國防部如今持續強調增加國防自主，法案晚1周簽發價書就急著跳腳，但3年的彈藥自產卻看起來不急，也很矛盾。

攔截無人機要考量成本

國民黨立委牛煦庭則提醒國防部，伊朗對於美以利用自殺無人機與低成本火箭，對周圍國家進行飽和打擊，連美國都要調動南韓的薩德系統到中東，而中國在無人機供應鏈與產能有龐大優勢，我國在攔截中國的大量攻勢下，也要考慮好攔截成本的設算，例如中科院的微波干擾或是雷射武器，且無人機的反制系統並非新興預算，盼能按照期程規劃。

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特別條例 羅美玲 美國

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