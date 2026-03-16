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國防部：更動國防特別條例版本 恐打亂整體軍投規劃

中央社／ 台北16日電
立法院外交及國防委員會上午進行會議，邀請國防部報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」等議題，由國防部副部長鍾樹明代表出席備詢。記者陳興／攝影 陳正興
立法院外交及國防委員會上午進行會議，邀請國防部報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」等議題，由國防部副部長鍾樹明代表出席備詢。記者陳興／攝影 陳正興

針對立法院各黨團提出不同國防特別條例版本，國防部戰規司長黃文啓中將表示，現行計畫預算制度已完成建案與核定，若僅看金額而忽視既有需求端項目，勢必打亂整體軍投規劃，造成嚴重影響；另外，因應新科技迭代速度快，透過商購、委製亦能快速強化戰力。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討台灣防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」、並備質詢，由於國防部長顧立雄請假，由副部長鍾樹明上將出席。

立法院會6日將政院版（8年新台幣1兆2500億元）、國民黨團版（3800億元+N）及民眾黨團版（4000億元）國防特別條例草案併案付委審查。

黃文啓答詢民進黨立委羅美玲指出，整個軍事投資規劃是依照計畫預算制度而來，因此不論是哪個版本，都必須要符合制度才有辦法執行，現在不僅只是項目與金額的討論，而是國防部先前已耗費冗長時間去完成行政院版建案文件、獲得規劃書，而這兩項去年已獲行政院核定。

黃文啓表示，若要更改版本就必須重新修正，也包括需求端項目的部分。因此「若是只看到金額，沒看到需求，整個計畫勢必被打亂」，這是很嚴重的；另外，需求端很多的內容是商購、委製，由於人工智慧等新科技迭代非常快，若用過往僵化的軍售制度去購買，容易造成在取得裝備後仍得耗費很大的力氣、金額去修正，因此國防部已調查、討論國內外的商源，盼獲得立委支持。

羅美玲也關切，借鏡美國與伊朗的戰爭，由於台灣的防空系統為美製、國造混合，台灣在防空能量是否有其不足。鍾樹明指出，台灣已建置長程預警雷達，可縮短空中威脅告警時間，因此防空沒有問題，但從俄烏戰爭、美伊戰事等，可發現在後續的運作韌性、戰場管理非常重要。

鍾樹明因此強調，透過建置台灣之盾可有效整合，達到分層防禦、高效感知、有效攔截目的，而透過「整體作戰指揮系統」（IBCS）整合是選項之一，但目前仍在評估中。

行政院版 鍾樹明 顧立雄

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