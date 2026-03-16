反制中共遠火威脅　中科院116年實測低成本防空彈藥

為避免中共運用大量低價武器消耗台灣防空飛彈，針對中共遠程火箭威脅，國家中山科學研究院長李世強中將今天在立法院備詢表示，中科院將自行研發低成本防空彈藥，預計明年實測。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討台灣的防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」、並備質詢。由於國防部長顧立雄請假，由副部長鍾樹明上將出席。

國防部在書面報告提到，為避免遭敵運用大量低價武器消耗防空飛彈，針對遠程火箭威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可執行遠程火箭彈攔截的低成本防空武器，建立適切防禦能量，確保防衛作戰韌性並維護民眾生命財產安全。

國家中山科學研究院長李世強中將答詢時表示，目前已有相關方案，中科院將自行研發低成本防空彈藥，預計明年實測；作戰及計畫參謀次長室次長連志威中將補充說明，包括台灣之盾將建構低、中、高層防空，以及對於遠程火箭的防護能量，均希望透過多元途徑籌獲彈藥。

民進黨立委王定宇表示，共機自2月底至3月上旬幾乎無擾台，針對這樣的「靜默期」，國防部評估是正向還是危險負向訊號。情報參謀次長室次長謝日升中將指出，由於期間發生許多國際事件，也包括中國兩會，因此相關動態仍待持續觀察，國軍也會密切注意。