英國前首相蘇納克十四日發表專欄文章提到，伊朗對荷莫茲海峽航運的干擾提醒各界，一旦台灣海峽爆發衝突，對全球供應鏈的衝擊將更巨大，嚇阻台海爆發衝突至關重要。途經台灣海峽的全球一年貿易額高達二點四兆美元（約台幣七十七兆元），一旦在台生產的晶片出口受阻，全球經濟將大受影響。

蘇納克在英國泰晤士報刊登的文章提到，全球有五個海峽是經濟「鎖喉點」，包括台灣海峽、馬六甲海峽、連接紅海和亞丁灣的曼德海峽、連接太平洋和印度洋的翁拜海峽以及荷莫茲海峽；一旦它們常出現在機密簡報中，意味危機可能發生。

蘇納克指出，在最近一場中東戰爭爆發前，外界多假設伊朗不會封鎖荷莫茲海峽，因為伊朗有超過四分之三國庫收入仰賴途經其貨品出口，但伊朗政權正試圖要全球經濟付出愈來愈高代價。

蘇納克寫道，若美國最終未能確保重啟荷莫茲海峽國際航運，引發的效應將不限經濟層面。他在首相任內決定派兵與美國一同轟炸葉門激進武裝組織青年運動，即為確保曼德海峽航運暢通。

荷莫茲海峽危機衝擊全球，蘇納克指出，這是繼新冠疫情、烏克蘭戰爭以及中國去年威脅阻斷稀土出口供應後，世界在六年內遭遇的第四波供應鏈震撼。

通過荷莫茲海峽的全球一年貿易額估計是一點二兆美元，途經台灣海峽則高達二點四兆美元。蘇納克表示，嚇阻台海衝突至關重要。