新聞眼／台灣之盾 炸不垮是重點

近年在媒體吹捧下，無人機儼然是軍事科技大躍進。其實，無人機成功關鍵正是相對低科技，先前各國（尤其美國）武器過度追求高科技，價格有如天文數字，部署數量自然有限；反之，無人機速度緩慢，所需的推進、尋標等能力，不需太高技術門檻，因此可以低價大量製造。即使單一個體極易被攔截，但「數大」就是威力，技術先進的防禦系統，也可能倒在飽和攻擊下。

面對台海軍情，無人機「以量制價」觀念革命，對我無疑是一大衝擊。單論尖端科技，中共解放軍仍與美國有段距離，但大陸身為世界工廠，壓低單價的本事無人能及，加上很早投入相關領域，此方面成績目前堪稱第一。

另方面，中共也是僅次美國的軍事強權，從數量宛如蝗災的無人機與火箭，到高端的彈道飛彈、巡弋飛彈，都是國軍必須面對的威脅。

檢視此波軍購特別預算的品項，似乎仍陷於美軍過去盲點，易陷入「以上駟對下駟」的不利消耗。未來國軍應該有效運用既有武器裝備，例如開發新式彈藥、加裝簡易射控等，使地面部隊的建制武器，也能扮演反制低階無人機的角色，讓寶貴的飛彈用於攔截真正的高性能目標。

進一步說，防空火力必須優先保護最要害的關鍵軍政設施，不可能只要目標進入飛彈射程，就對其開火攔截。因此，構建「台灣之盾」確實可使防禦點的數量變多、範圍變大，卻絕非全島上空都升起防護罩，民眾從此無須擔心炸彈從天上落下。因此，「炸不垮」的重要性，絕不下於「造盾」，更須建立對敵主動打擊能量，否則僅靠被動接招，結果必是應接不暇。

近年國軍積極投入新興兵力整建，這些新裝備的必要性無庸置疑，但任何武器都要人操作，在花大錢軍購的同時，更須解決國軍人力嚴重匱乏且持續惡化的問題，絕對不能再粉飾太平。