聽新聞
0:00 / 0:00

我防空系統 研擬低成本反制武器

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
國防部將研製可攔截遠程火箭之低成本防空武器，建立適切防禦能量。國防部證實，代號「強弓」的反飛彈系統正式名稱是「天弓四型」防空飛彈。本報資料照片
國防部將研製可攔截遠程火箭之低成本防空武器，建立適切防禦能量。國防部證實，代號「強弓」的反飛彈系統正式名稱是「天弓四型」防空飛彈。本報資料照片

近日中東衝突顯示，伊朗對波灣美軍基地發動空襲，擊毀薩德反飛彈系統，以及與國軍樂山基地同款的長程預警雷達。立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄專題報告，國防部報告指出，將在現有飛彈技術基礎上，研製可攔截遠程火箭之低成本防空武器，建立適切防禦能量；反制飛彈及無人機，已成國軍建置防禦系統的重要課題。

行政院擬編列一點二五兆元軍購特別預算，美方尚未批准部分，預期主要是賴清德總統力推「台灣之盾」所需的防空飛彈與指管系統。國防部今天專題報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」，國防部首度證實，去年國防展曝光、研發代號「強弓」的反飛彈系統，正式名稱將是天弓四型防空飛彈。

中科院強調，天弓四型的作戰想定，與美國薩德、以色列「箭二」同級。預計將在特別預算中編列三六一億元，執行量產計畫。

官員說，將天弓四型飛彈編入特別預算，因為接下來的年度預算，中科院又要執行三種防空飛彈的生產計畫。新飛彈的發展方向，與追求在七萬公尺高空命中敵方彈道飛彈的天弓四型相反，主要針對無人機與遠程火箭之類，性能層次低卻數量龐大的目標，重點是價格相對便宜、能夠大量部署，角色略似以色列的「鐵穹」防空系統

針對中東戰況，國防部書面報告表示，美、以運用戰機、巡弋飛彈及無人機空襲伊朗，伊朗也向以色列及周邊國家發射彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機發動混合攻勢，顯示對飛彈及無人機的反制，已成防空及整體飛彈防禦系統的重要課題。

報告指出，國軍除了規畫籌獲天弓四型中層反飛彈系統，結合美國軍售之愛國者、ＮＡＳＡＭＳ等飛彈，並積極在現有飛彈技術基礎上，籌獲低成本的反火箭防空系統，建構分層防禦、重層攔截之火網，同時執行系統整合、分散部署，以強化攔截效能，並規畫引進高科技與人工智慧之戰場管理系統，提升整體接戰效能；並部署各式欺敵干擾之被動防禦手段，降低敵遠程火箭攻擊損害。

軍事專家建議，國防部不能迷信「台灣之盾」，只求守不求攻。國防部前視察盧德允說，伊朗同時運用高低階武器發動飽和攻擊，美、以雖有薩德、愛國者、鐵穹等多層次防禦手段，但很快就消耗殆盡；如今連美國也「以敵為師」，直接仿效伊朗「見證者」無人機，推出ＬＵＣＡＳ無人機反擊。中共攻擊力遠勝伊朗，國軍若被動防禦注定緣木求魚，我方必須強化攻勢，迫使中共忙於防禦，也可增強台灣防衛力量。

曾任愛國者飛彈系統營長的備役上校周宇平指出，「見證者」之類中型無人機，對我方威脅最大，國軍必須建立聯合防空觀念，例如長程的天弓、愛國者等飛彈，要有短程防空武器隨身保護，國軍應測試雷達系統對無人機的偵測能力，並建立資料庫。軍事專家施孝瑋說，國防部似乎驚覺，對於自殺無人機的飽和攻擊，我方反制能力嚴重不足；因應的關鍵是建立經濟的反制能力，例如改良現役廿、卅公厘機砲，迎戰中小型無人機，就能大幅降低防空飛彈的負擔。

無人機 美國 中科院 國防部 防空系統

延伸閱讀

伊朗反擊… 阿聯石油樞紐遭襲 以嗆戰爭持續到必要之時

伊怒火難熄 美騎虎難下

美伊戰爭第13天》法軍首傳陣亡 最新發展一次看

伊朗誓襲中東石油資源 沙烏地擊落無人機

相關新聞

我防空系統 研擬低成本反制武器

近日中東衝突顯示，伊朗對波灣美軍基地發動空襲，擊毀薩德反飛彈系統，以及與國軍樂山基地同款的長程預警雷達。立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄專題報告，國防部報告指出，將在現有飛彈技術基礎上，研製可攔截遠程火箭之低成本防空武器，建立適切防禦能量；反制飛彈及無人機，已成國軍建置防禦系統的重要課題。

馬年談馬／騎在馬背快速機動 一窺充滿貴族色彩的騎兵

乘馬騎兵已成歷史名詞，今天的騎兵轉型為裝甲騎兵與空中騎兵。前者藉裝甲車輛，搜索、衝鋒追敵；後者以直升機擔任馬匹的角色，可以更快速在戰場上機動。 資深記者程嘉文從心理震懾的角度，分析傳統騎兵與現代裝甲騎兵、空中騎兵的異同。

海巡納制海作戰 海軍：安平級艦去年射擊兩枚雄二飛彈

海軍司令部表示，海巡署及所屬機關機構，戰時須納入海軍62特遣部隊作戰運用，規劃海巡艦艇納入海軍年度精實訓練 、海強操演、海空軍精準武器射擊及漢光演習等任務。海巡安平級艦去年曾射擊2枚雄二反艦飛彈。

M1A2T首度下基地10天9夜不間斷實戰演練 雲豹甲車反無人機柵欄曝光

國軍向美採購M1A2T戰車成軍後，近期首度投入基地訓練，陸軍司令部表示，新式基地訓練（CTC 2.0），採取10天9夜不間斷實戰化訓練，對官兵的耐力與韌性都是新考驗。官員指出，M1A2T戰車完成基地訓練後，也將投入今年的漢光演習實兵操演。

借鏡美伊戰爭 國防部宣示研製低成本防空武器

美國、以色列與伊朗爆發大規模軍事衝突以來，凸顯飛彈、火箭與無人機對防空作戰的新形態威脅，國防部表示，面對中共遠程火箭的威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可攔截遠程火箭彈的低成本防空武器，建立適切防禦能量，確保防衛作戰韌性。

總額6,450億元…川習會後 美對台軍售將拍板

立法院會昨（13）日通過授權行政院先簽海馬士等四項軍購發價書。除了首波美國對台軍售案突破僵局，也傳出第二波軍售即將拍板，路透報導，美國總統川普預計本月訪問中國大陸，在「川習會」後簽署金額約140億美元，為美國迄今最大規模的對台軍售案，並可能同步加碼60億美元的「不對稱」防禦能力，總額達200億美元（約新台幣6,450億元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。