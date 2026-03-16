我防空系統 研擬低成本反制武器

近日中東衝突顯示，伊朗對波灣美軍基地發動空襲，擊毀薩德反飛彈系統，以及與國軍樂山基地同款的長程預警雷達。立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄專題報告，國防部報告指出，將在現有飛彈技術基礎上，研製可攔截遠程火箭之低成本防空武器，建立適切防禦能量；反制飛彈及無人機，已成國軍建置防禦系統的重要課題。

行政院擬編列一點二五兆元軍購特別預算，美方尚未批准部分，預期主要是賴清德總統力推「台灣之盾」所需的防空飛彈與指管系統。國防部今天專題報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」，國防部首度證實，去年國防展曝光、研發代號「強弓」的反飛彈系統，正式名稱將是天弓四型防空飛彈。

中科院強調，天弓四型的作戰想定，與美國薩德、以色列「箭二」同級。預計將在特別預算中編列三六一億元，執行量產計畫。

官員說，將天弓四型飛彈編入特別預算，因為接下來的年度預算，中科院又要執行三種防空飛彈的生產計畫。新飛彈的發展方向，與追求在七萬公尺高空命中敵方彈道飛彈的天弓四型相反，主要針對無人機與遠程火箭之類，性能層次低卻數量龐大的目標，重點是價格相對便宜、能夠大量部署，角色略似以色列的「鐵穹」防空系統。

針對中東戰況，國防部書面報告表示，美、以運用戰機、巡弋飛彈及無人機空襲伊朗，伊朗也向以色列及周邊國家發射彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機發動混合攻勢，顯示對飛彈及無人機的反制，已成防空及整體飛彈防禦系統的重要課題。

報告指出，國軍除了規畫籌獲天弓四型中層反飛彈系統，結合美國軍售之愛國者、ＮＡＳＡＭＳ等飛彈，並積極在現有飛彈技術基礎上，籌獲低成本的反火箭防空系統，建構分層防禦、重層攔截之火網，同時執行系統整合、分散部署，以強化攔截效能，並規畫引進高科技與人工智慧之戰場管理系統，提升整體接戰效能；並部署各式欺敵干擾之被動防禦手段，降低敵遠程火箭攻擊損害。

軍事專家建議，國防部不能迷信「台灣之盾」，只求守不求攻。國防部前視察盧德允說，伊朗同時運用高低階武器發動飽和攻擊，美、以雖有薩德、愛國者、鐵穹等多層次防禦手段，但很快就消耗殆盡；如今連美國也「以敵為師」，直接仿效伊朗「見證者」無人機，推出ＬＵＣＡＳ無人機反擊。中共攻擊力遠勝伊朗，國軍若被動防禦注定緣木求魚，我方必須強化攻勢，迫使中共忙於防禦，也可增強台灣防衛力量。

曾任愛國者飛彈系統營長的備役上校周宇平指出，「見證者」之類中型無人機，對我方威脅最大，國軍必須建立聯合防空觀念，例如長程的天弓、愛國者等飛彈，要有短程防空武器隨身保護，國軍應測試雷達系統對無人機的偵測能力，並建立資料庫。軍事專家施孝瑋說，國防部似乎驚覺，對於自殺無人機的飽和攻擊，我方反制能力嚴重不足；因應的關鍵是建立經濟的反制能力，例如改良現役廿、卅公厘機砲，迎戰中小型無人機，就能大幅降低防空飛彈的負擔。