首批2架MQ-9B下半年抵台 地面控制站同步建置中

為強化高空監偵能量，台灣對美軍購4架MQ-9B無人機，國防部官員今天表示，首批2架預計將於今年下半年抵台，地面控制站已同步建置中；空軍強調，MQ-9B除全時監控敵動態，也可支援作戰、破壞敵作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。

共軍機艦近年頻擾台灣防空識別區，更頻逾越台灣海峽中線，甚至台灣周邊軍演，已嚴重影響區域和平穩定，國軍強化訓練外，也透過國造、對美軍購等方式增強戰力。

為強化高空監偵能量，空軍編列約新台幣217億元預算（民國111年至118年），對美軍購4架由通用原子系統公司（General Atomics）製造的MQ-9B無人機（含地面控制站等附屬設備），並採「2架、2架」分批於115年、116年交付。

空軍在預算書中強調，為掌握共軍兵力異動與台海周邊海空動態，應籌建具長滯空、日、夜間全時段監偵能力的無人機系統，並具即時傳輸鏈路系統，有效偵獲影像，可即時回傳供研判運用，以滿足情報時效需求；另運用長滯空及具酬載彈藥能力等特點，高高空無人機系統可支援作戰並對敵嚇阻，破壞敵軍作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。

針對首批2架的MQ-9B，國防部官員上午告訴中央社記者，MQ-9B並無外界所傳延宕等情事，預計將於下半年抵台，另地面控制站也正在同步建置中。

此外，根據空軍去年送交立法院的解凍報告中提到，空軍已於113年5月起依需求規劃新建導控大樓、無人機棚廠、停機坪與滑行道等相關設施；另外，空軍持續與駐美團及美空軍專案辦公室保持聯繫，藉各項會議等時機管制無人機系統的產製與交運，確保如期獲裝無虞。

國防院學者謝沛學過去曾撰文分析，透過MQ-9B的資料鏈進行即時情資分享，亦可創造台美雙方在戰時進一步合作的契機。例如，台海衝突爆發初期，華盛頓可能利用多領域特遣隊或陸戰隊濱海戰鬥團，將台灣周邊小島，如蘭嶼、綠島、東沙，甚至巴士海峽上的巴丹群島，部署成反艦飛彈陣地，防共軍艦隊突穿至台灣東部海域進行封鎖，台灣則可透過MQ-9B為美軍提供解放軍艦隊的情資。