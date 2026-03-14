快訊

美伊戰爭大砲一響黃金沒漲 投資人撲空但還有戲

觀光人潮銳減！花蓮人氣麵店「一碗小」將熄燈 網不捨：愛店又少一間

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡納制海作戰 海軍：安平級艦去年射擊兩枚雄二飛彈

聯合報／ 記者洪哲政/台北報導
海巡安平級艦發射雄二反艦飛彈。圖/資料照；來源：海軍司令部
海巡安平級艦發射雄二反艦飛彈。圖/資料照；來源：海軍司令部

海軍司令部表示，海巡署及所屬機關機構，戰時須納入海軍62特遣部隊作戰運用，規劃海巡艦艇納入海軍年度精實訓練 、海強操演、海空軍精準武器射擊及漢光演習等任務。海巡安平級艦去年曾射擊2枚雄二反艦飛彈。

海軍司令部近日向立法院就「海巡艦艇加裝戰時武器系統」主決議提出報告表示，國防部於作戰時期因軍事需要，依國防法第4條的規定「作戰時期國防部得因軍事需要，陳請行政院許可，將其他依法成立之武裝團隊，納入作戰序列運用之」，陳請行政院許可後，將海洋委員會海巡署及所屬機關機構，納入海軍62特遣部隊作戰運用，並依「台澎防衛作戰國軍戰備規定」，遂行制海作戰任務。

海軍司令部表示，海巡艦隊分署戰時任務是執行各要港周邊暨海上偵巡區警戒巡弋、擔任海上傷患後送、緊急救護及物資運送與海軍兵力共同遂行聯合制海，支援國軍作戰。

司令部說，海軍所屬單位與海洋委員會海巡署艦隊分署，依「海巡安平級巡防艦加強戒備報到整備實施計畫」， 執行海巡安平級巡防艦聯合作戰訓練、戰備整備、後勤整備及海巡艦艇戰時武器加裝作業規劃，並於各項演訓中驗證。

海軍說，司令部與海巡署簽署的「海上任務綜合支援協定書」，海軍支援海巡人員所需教育訓練能量，提供專長訓練中心相關教育訓練流路計227班次，藉專業教育訓練強化海巡人員海上作戰實務與專業能力，並建立共同作戰概念，海巡署2025年度參訓「海巡署飛行甲板人員訓練班」等10班次，訓員計200員。

海軍司令部表示，為使海巡艦艇戰時納入國軍作戰序列時，可迅速遂 行作戰任務，規劃海巡艦艇納入海軍年度精實訓練 、海強操演、海空軍精準武器射擊及漢光演習等任務，藉共同演訓提升雙邊作戰互通性。

海軍表示，海巡署配合海軍2025年度各項聯合作戰計畫演練， 檢派海巡艦艇計7艘次參演，並配合海空軍精準武 器射擊訓練時機，由海巡安平級艦射擊雄二飛彈2枚。

海軍司令部表示，為對應中共與我周邊海域襲擾及灰色地帶應處，未 來將致力於雙邊情監偵共享，並培養共同作戰默契，以有效提升國軍整體制海作戰能力。

漢光演習 海軍 海巡

延伸閱讀

借鏡美伊戰爭 國防部宣示研製低成本防空武器

美軍調逾2000名海軍陸戰隊至中東戰區 不確定是否投入地面作戰

應對共軍遠程火箭 國防部：研製低成本防空武器攔截

海軍直升機副油箱落海 海保署要求儘速打撈防海污

相關新聞

M1A2T首度下基地10天9夜不間斷實戰演練 雲豹甲車反無人機柵欄曝光

國軍向美採購M1A2T戰車成軍後，近期首度投入基地訓練，陸軍司令部表示，新式基地訓練（CTC 2.0），採取10天9夜不間斷實戰化訓練，對官兵的耐力與韌性都是新考驗。官員指出，M1A2T戰車完成基地訓練後，也將投入今年的漢光演習實兵操演。

借鏡美伊戰爭 國防部宣示研製低成本防空武器

美國、以色列與伊朗爆發大規模軍事衝突以來，凸顯飛彈、火箭與無人機對防空作戰的新形態威脅，國防部表示，面對中共遠程火箭的威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可攔截遠程火箭彈的低成本防空武器，建立適切防禦能量，確保防衛作戰韌性。

海巡納制海作戰 海軍：安平級艦去年射擊兩枚雄二飛彈

海軍司令部表示，海巡署及所屬機關機構，戰時須納入海軍62特遣部隊作戰運用，規劃海巡艦艇納入海軍年度精實訓練 、海強操演、海空軍精準武器射擊及漢光演習等任務。海巡安平級艦去年曾射擊2枚雄二反艦飛彈。

總額6,450億元…川習會後 美對台軍售將拍板

立法院會昨（13）日通過授權行政院先簽海馬士等四項軍購發價書。除了首波美國對台軍售案突破僵局，也傳出第二波軍售即將拍板，路透報導，美國總統川普預計本月訪問中國大陸，在「川習會」後簽署金額約140億美元，為美國迄今最大規模的對台軍售案，並可能同步加碼60億美元的「不對稱」防禦能力，總額達200億美元（約新台幣6,450億元）。

路透：美備妥6450億元對台軍售 川普可能在訪陸後批准

路透十三日報導，美國已備妥包含先進攔截飛彈的大型對台軍售案，正待總統川普批准，他可能在本月訪問中國大陸後簽署。這筆軍售案總額約一四○億美元（台幣約四五一五億元），將成為美國至今最大規模的對台軍售案。

反制共軍批評口水 我公布大批海軍敦睦艦隊在友邦實況

共軍日前宣稱我海軍敦睦遠航訓練支隊訪問友邦是「倚外謀獨」，我駐馬紹爾群島大使館今天特别透過社群公布大批敦睦艦隊在當地的活動照，中華民國國旗飄揚，使館特別強調「謝謝敦睦艦隊，你們是台灣的驕傲」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。