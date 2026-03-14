M1A2T首度下基地10天9夜不間斷實戰演練 雲豹甲車反無人機柵欄曝光

國軍向美採購M1A2T戰車成軍後，近期首度投入基地訓練，陸軍司令部表示，新式基地訓練（CTC 2.0），採取10天9夜不間斷實戰化訓練，對官兵的耐力與韌性都是新考驗。官員指出，M1A2T戰車完成基地訓練後，也將投入今年的漢光演習實兵操演。

陸軍584、542及586旅近期展開為期10天9夜的新式基地測驗，據青年日報報導，昨日進入第8天；542旅與584旅演練逆襲作戰，運用城鎮家屋地形，切割、分散假想敵兵力與火力，順利殲敵後實施鞏固與整頓，掩護友軍官兵駕駛M1A2T戰車發起超越攻擊，持續向前推進，擴張戰果，展現聯兵部隊在仿真戰場環境中的實戰化訓練成果。

這也是國軍向美採購M1A2T戰車成軍服役後，首度投入基地訓練；陸軍官方社群日前報導，陸軍採行新式基地訓練(CTC 2.0)，採取10天9夜不間斷實戰化訓練，透過對抗與連續作戰操演，驗證兵種協同與指管效能。

陸軍司令部官員說明，新式基地訓練CTC 2.0參考美軍作法，引進一系列與以往不同的測驗項目，強度比以往高非常多，官兵在10天9夜的過程中，必須在野外面對不間斷、無劇本的仿真訓練，對耐力與韌性都是新的考驗。

同時，陸軍因應新型態無人機威脅，為CM34雲豹甲車裝置的「防護柵欄」也曝光，在車頂、車身正面及側邊以強化的防護鐵網進行保護，測試在遭受無人機攻擊時，能否有效防護，作為日後研改設計的參考。

國軍向美採購M1A2T戰車成軍後，近期首度投入新式基地訓練(CTC 2.0)，採取10天9夜不間斷實戰化訓練。圖／青年日報提供

陸軍584、542及586旅近期展開為期10天9夜的新式基地測驗，陸軍因應新型態無人機威脅，為CM34雲豹甲車裝置的「防護柵欄」也曝光，在車頂、車身正面及側邊以強化的防護鐵網進行保護。圖／青年日報提供

陸軍584、542及586旅近期展開為期10天9夜的新式基地測驗，陸軍因應新型態無人機威脅，為CM34雲豹甲車裝置的「防護柵欄」也曝光，在車頂、車身正面及側邊以強化的防護鐵網進行保護。圖／青年日報提供

國軍向美採購M1A2T戰車成軍後，近期首度投入新式基地訓練(CTC 2.0)，採取10天9夜不間斷實戰化訓練。圖／青年日報提供