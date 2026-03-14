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借鏡美伊戰爭 國防部宣示研製低成本防空武器

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
美國、以色列與伊朗爆發大規模軍事衝突，凸顯飛彈、火箭與無人機對防空作戰的新形態威脅，國防部表示，面對中共遠程火箭的威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製可攔截遠程火箭彈的低成本防空武器。圖／聯合報系資料照片
美國、以色列與伊朗爆發大規模軍事衝突，凸顯飛彈、火箭與無人機對防空作戰的新形態威脅，國防部表示，面對中共遠程火箭的威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製可攔截遠程火箭彈的低成本防空武器。圖／聯合報系資料照片

美國、以色列與伊朗爆發大規模軍事衝突以來，凸顯飛彈、火箭與無人機對防空作戰的新形態威脅，國防部表示，面對中共遠程火箭的威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可攔截遠程火箭彈的低成本防空武器，建立適切防禦能量，確保防衛作戰韌性。

美國和以色列發動「史詩怒火」行動對一覽展開大規模空襲已近兩個星期，立法院外交國防委員會下周一邀請國防部，針對美伊戰事對於防空反飛彈系統、低成本攔截手段及無人機反制的借鏡提出專案報告。

國防部報告指出，這次軍事衝突，伊朗向周邊國家以彈道飛彈巡弋飛彈及無人機發動混合攻勢，顯示反飛彈及無人機反制能力，已成為防空及整體飛彈防禦系統的重要課題。

國防部表示，因應中共「多波次、多彈種」空中威脅型態，並持續以彈道飛彈與遠程火箭加大對台灣民生及軍事威嚇力度，國軍在既有防空能力基礎上打造「台灣之盾」（T-Dome），建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統

國防部指出，已建置長程預警雷達及多元監偵系統，並規劃籌獲新式機動雷達；目前正規劃籌獲中科院研製的天弓四型中層反飛彈系統，結合NASAMS、愛國者等防空飛彈，並積極籌獲低成本反火箭防空系統，建構高、中、低層分層防禦、重層攔截的防空火網。同時規劃引進高科技與人工智慧（AI）的戰場管理系統，縮短決策及增加系統反應時間。

針對低成本攔截手段方面，國防部提到，為避免敵方運用大量低價武器消耗我方的防空飛彈，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可執行遠程火箭彈攔截的低成本防空武器，建立適切防禦能量，確保防衛作戰韌性並維護民眾生命財產安全。

另外也將同步籌購及部署誘標、假目標、衛星定位干擾系統及威脅信號產生器等欺敵、干擾的被動防禦手段，降低敵遠程火箭攻擊損害。

國防部同時指出，為避免中共無人機襲擾，同時採取主動反制、被動防禦措施因應，並持續透過國防創新小組（DIO）引進最新反制無人機科技，同時藉由國際產業交流及合作，鏈結國內、外商業市場成熟技術，採小批量採購測試方式，持續提升無人機反制能量。

防空系統 巡弋飛彈 彈道飛彈 國防部

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