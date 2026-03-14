聽新聞
0:00 / 0:00

路透：美備妥6450億元對台軍售 川普可能在訪陸後批准

聯合報／ 編譯簡國帆周辰陽／綜合報導
據外媒報導，川普政府備妥總額約達兩百億美元的對台軍售案。圖為丹麥一座空軍基地部署「國家先進地對空飛彈系統」防空系統。法新社
據外媒報導，川普政府備妥總額約達兩百億美元的對台軍售案。圖為丹麥一座空軍基地部署「國家先進地對空飛彈系統」防空系統。法新社

路透十三日報導，美國已備妥包含先進攔截飛彈的大型對台軍售案，正待總統川普批准，他可能在本月訪問中國大陸後簽署。這筆軍售案總額約一四○億美元（台幣約四五一五億元），將成為美國至今最大規模的對台軍售案。

另有一筆六十億美元的「不對稱」防禦能力也待批准，可能一併宣布，或之後以另一批對台軍售案宣布。即相加後，總額將約達兩百億美元（台幣約六四五○億元）。

消息人士提到，保密中的對台軍售主要包括愛國者三型飛彈及「國家先進地對空飛彈系統」（ＮＡＳＡＭＳ）防空飛彈；「只要川普點頭，就能正式宣布，一切就緒」。

一位川普政府高官對路透證實，對台軍售案正按程序推進，「我們在台灣議題的政策上沒有改變」。

路透報導說，這可望減輕台北方面的焦慮。川普為了爭取與大陸達成貿易協議，已使部分觀察家擔心，他可能削弱美國對台灣的軍事支持。

兩位台灣消息人士指稱，華府已一再向台北表達美國支持台灣的立場不變。但即將舉行的北京「川習會」仍帶來不確定性。

另一位台灣消息人士也指稱，北京正尋求延後美國對台軍售，試圖在川習會前先營造更好的氣氛，「但我方對川普有信心，北京低估白宮的戰略眼光」。

台灣國防部則對路透表示，軍購計畫已與美完成初步協調，美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）已提供待採購的項目及交付時程等資訊。

記者李人岳、蔡晉宇／台北報導

立法院院會昨通過決議，授權行政院和國防部在M109A7自走砲、海馬士多管火箭以及續購拖式、標槍飛彈等四項軍售案的預算審議前，先行與美方簽署發價書。國防部對此表達感謝，同時以相當長篇幅，強調民眾黨團提案的修正動議中，關於特別條例「流於黑箱」等論述絕非事實。

民進黨發言人李坤城表示，國民黨主席鄭麗文為實現「鄭習會」幻想，在外交國防委員會召委馬文君配合下，下周竟完全不排審國防特別條例相關法案。立院已協商同意授權國防部簽署四項軍購發價書，這是好的開始。

北京 台北 路透 國防部 軍售案 川普 美國

延伸閱讀

外媒披露川普或在訪北京後批准史上最大規模對台軍售 陸外交部回應了

路透：川普訪中後可望批准對台軍售

國防部感謝立院授權簽署4發價書 長文辯解特別條例非黑箱

路透：美國備妥140億美元對台軍售案 川普可能在訪陸後批准

相關新聞

路透：美備妥6450億元對台軍售 川普可能在訪陸後批准

路透十三日報導，美國已備妥包含先進攔截飛彈的大型對台軍售案，正待總統川普批准，他可能在本月訪問中國大陸後簽署。這筆軍售案總額約一四○億美元（台幣約四五一五億元），將成為美國至今最大規模的對台軍售案。

反制共軍批評口水 我公布大批海軍敦睦艦隊在友邦實況

共軍日前宣稱我海軍敦睦遠航訓練支隊訪問友邦是「倚外謀獨」，我駐馬紹爾群島大使館今天特别透過社群公布大批敦睦艦隊在當地的活動照，中華民國國旗飄揚，使館特別強調「謝謝敦睦艦隊，你們是台灣的驕傲」。

應對共軍遠程火箭 國防部：研製低成本防空武器攔截

為避免中共運用大量低價武器消耗台灣防空飛彈，國防部表示，針對遠程火箭威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可執行遠程火...

國防部感謝立院授權簽署4發價書 長文辯解特別條例非黑箱

立法院今天通過授權國防部針對「M109A7自走砲」等4項軍售案，先行與美方簽署發價書，國防部對此表達感謝，同時以相當長篇幅，強調立院決議文中，關於特別條例「流於黑箱」等論述絕非事實。

立院幫忙趕進度 授權政院先簽海馬士火箭等4軍售發價書

立法院院會今天通過決議，授權行政院和國防部在M109A7自走砲、海馬士多管火箭以及續購拖式、標槍飛彈等4項軍售案的發價書到期前。與美方簽署發價書。

海軍浮塢沉沒難拆 3號塢殘骸至今坐底旗津擺爛

拆一艘浮塢船，有多難？海軍3號塢原名南日浮塢，為美海軍浮塢船，2021年負責拆除的廠商，拆解時因故導致浮塢沈沒，殘骸坐底，還傳出因此賠錢給海軍。 國內目前沒有任何拆船廠商能解決3號塢坐底殘骸，也可能導致民間拆船業者投入左營南碼頭6號塢拆除案的意願不明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。