路透：美備妥6450億元對台軍售 川普可能在訪陸後批准

路透十三日報導，美國已備妥包含先進攔截飛彈的大型對台軍售案，正待總統川普批准，他可能在本月訪問中國大陸後簽署。這筆軍售案總額約一四○億美元（台幣約四五一五億元），將成為美國至今最大規模的對台軍售案。

另有一筆六十億美元的「不對稱」防禦能力也待批准，可能一併宣布，或之後以另一批對台軍售案宣布。即相加後，總額將約達兩百億美元（台幣約六四五○億元）。

消息人士提到，保密中的對台軍售主要包括愛國者三型飛彈及「國家先進地對空飛彈系統」（ＮＡＳＡＭＳ）防空飛彈；「只要川普點頭，就能正式宣布，一切就緒」。

一位川普政府高官對路透證實，對台軍售案正按程序推進，「我們在台灣議題的政策上沒有改變」。

路透報導說，這可望減輕台北方面的焦慮。川普為了爭取與大陸達成貿易協議，已使部分觀察家擔心，他可能削弱美國對台灣的軍事支持。

兩位台灣消息人士指稱，華府已一再向台北表達美國支持台灣的立場不變。但即將舉行的北京「川習會」仍帶來不確定性。

另一位台灣消息人士也指稱，北京正尋求延後美國對台軍售，試圖在川習會前先營造更好的氣氛，「但我方對川普有信心，北京低估白宮的戰略眼光」。

台灣國防部則對路透表示，軍購計畫已與美完成初步協調，美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）已提供待採購的項目及交付時程等資訊。

記者李人岳、蔡晉宇／台北報導

立法院院會昨通過決議，授權行政院和國防部在M109A7自走砲、海馬士多管火箭以及續購拖式、標槍飛彈等四項軍售案的預算審議前，先行與美方簽署發價書。國防部對此表達感謝，同時以相當長篇幅，強調民眾黨團提案的修正動議中，關於特別條例「流於黑箱」等論述絕非事實。

民進黨發言人李坤城表示，國民黨主席鄭麗文為實現「鄭習會」幻想，在外交國防委員會召委馬文君配合下，下周竟完全不排審國防特別條例相關法案。立院已協商同意授權國防部簽署四項軍購發價書，這是好的開始。