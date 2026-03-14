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總額6,450億元…川習會後 美對台軍售將拍板

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者余弦妙／綜合報導

立法院會昨（13）日通過授權行政院先簽海馬士等四項軍購發價書。除了首波美國對台軍售案突破僵局，也傳出第二波軍售即將拍板，路透報導，美國總統川普預計本月訪問中國大陸，在「川習會」後簽署金額約140億美元，為美國迄今最大規模的對台軍售案，並可能同步加碼60億美元的「不對稱」防禦能力，總額達200億美元（約新台幣6,450億元）。

路透報導，美國已備妥包含先進攔截飛彈的大型對台軍售案，正待總統川普批准，他可能在本月訪問中國大陸後簽署。這筆軍售案總額約140億美元（約新台幣4,515億元），將成為美國至今最大規模對台軍售案。

另有一筆60億美元（約新台幣1,935億元）「不對稱」防禦能力也待批准，可能一併宣布，或之後以另一批對台軍售案形式宣布。相加後，總額將約達200億美元（約新台幣6,450億元）。

保密中的對台軍售案主要包括「PAC-3愛國者飛彈」和國家先進地對空飛彈系統「NASAMS防空飛彈」，消息人士提到，「只要川普點頭，就能正式宣布，一切就緒」。

而延滯多時的首波軍售案，立法院會昨日通過決議，若美方發價書明文公布的「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「拖式2B反裝甲飛彈」及「標槍反裝甲飛彈」等四項對美軍購案，在簽約期限屆至前仍未完成相關預算審議，將授權行政院先行與美方簽署發價書，以確保軍購時程不受影響。提案也指出，行政院在完成簽署後，須立即向立法院提出完整武器交貨期程報告，回歸正常審議程序，履行行政院在預算編列前後應負完整說明義務。

發價書 川普 川習會

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