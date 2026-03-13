反制共軍批評口水 我公布大批海軍敦睦艦隊在友邦實況

快訊

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
我國海軍敦睦遠航訓練支隊，在支隊長陳明峯少將率領下，於本(2026)年3月10日至3月12日訪問馬紹爾群島共和國。圖/我駐馬紹爾群島大使館
共軍日前宣稱我海軍敦睦遠航訓練支隊訪問友邦是「倚外謀獨」，我駐馬紹爾群島大使館今天特别透過社群公布大批敦睦艦隊在當地的活動照，中華民國國旗飄揚，使館特別強調「謝謝敦睦艦隊，你們是台灣的驕傲」。

中華民國海軍的「115年度敦睦遠航訓練支隊」日前抵達我國友邦馬紹爾群島訪問，但大陸國防部發言人蔣斌日前卻批評我敦睦遠航支隊是「民進黨黨局『倚外謀獨』的藉口」。我駐馬紹爾群島大使館公布大量敦睦艦隊活動照，（https://www.facebook.com/share/p/18Jch2abZ1/?mibextid=wwXIfr），一幀照片中特別強調「謝謝敦睦艦隊，你們是台灣的驕傲」。

使館貼文表示，我國海軍敦睦遠航訓練支隊，在支隊長陳明峯少將率領下，於今年3月10日至3月12日訪問馬紹爾群島共和國。今年是敦睦支隊第20次訪問馬國，並選擇馬國作為年度遠航首站，象徵兩國緊密的邦誼。

支隊抵達後，由馬久羅環礁政府舉辦歡迎儀式迎接。訪問期間，陳支隊長率領重要幹部分別拜會馬國海妮(Hilda C. Heine)總統、國會議長瓦西(Brenson Wase)及馬久羅環礁政府代理市長Jina David等政要。

使館說，3月12日早上，敦睦支隊舉行聯合升旗典禮，馬國外交暨貿易部長Kalani Kaneko特別出席致意，並與徐蔚民大使致詞歡送支隊，祝福後續航程順利平安。典禮中我國及馬國國旗並肩緩緩升起，展現兩國珍視且深厚的邦誼，典禮結束後，在K外長、馬國參議員David Anitok、外貿部官員、僑胞及館團中心同仁們的熱情歡送下，敦睦支隊啟航前往下一個目的地。

貼文照片特别强調「謝謝敦睦艦隊，你們是台灣的驕傲」。圖/我駐馬紹爾群島大使館
支隊旗艦磐石艦抵達馬紹爾。圖/我駐馬紹爾群島大使館
支隊長陳明峯少將率領重要幹部拜會馬國海妮(Hilda C. Heine)總統。圖/我駐馬紹爾群島大使館
我國海軍敦睦遠航訓練支隊，在支隊長陳明峯少將率領下，於本(2026)年3月10日至3月12日訪問馬紹爾群島共和國。圖/我駐馬紹爾群島大使館
共軍 敦睦艦隊 馬紹爾群島

應對共軍遠程火箭 國防部：研製低成本防空武器攔截

為避免中共運用大量低價武器消耗台灣防空飛彈，國防部表示，針對遠程火箭威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可執行遠程火...

國防部感謝立院授權簽署4發價書 長文辯解特別條例非黑箱

立法院今天通過授權國防部針對「M109A7自走砲」等4項軍售案，先行與美方簽署發價書，國防部對此表達感謝，同時以相當長篇幅，強調立院決議文中，關於特別條例「流於黑箱」等論述絕非事實。

立院幫忙趕進度 授權政院先簽海馬士火箭等4軍售發價書

立法院院會今天通過決議，授權行政院和國防部在M109A7自走砲、海馬士多管火箭以及續購拖式、標槍飛彈等4項軍售案的發價書到期前。與美方簽署發價書。

海軍浮塢沉沒難拆 3號塢殘骸至今坐底旗津擺爛

拆一艘浮塢船，有多難？海軍3號塢原名南日浮塢，為美海軍浮塢船，2021年負責拆除的廠商，拆解時因故導致浮塢沈沒，殘骸坐底，還傳出因此賠錢給海軍。 國內目前沒有任何拆船廠商能解決3號塢坐底殘骸，也可能導致民間拆船業者投入左營南碼頭6號塢拆除案的意願不明。

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

美方三項對台軍售發價書後天即將到期，立法院昨召開朝野黨團協商，朝野同意民眾黨團修正動議，若美方明文公布拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統四項發價書，將授權行政院先行與美方簽約，全案最快今天院會處理。

