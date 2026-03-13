反制共軍批評口水 我公布大批海軍敦睦艦隊在友邦實況

共軍日前宣稱我海軍敦睦遠航訓練支隊訪問友邦是「倚外謀獨」，我駐馬紹爾群島大使館今天特别透過社群公布大批敦睦艦隊在當地的活動照，中華民國國旗飄揚，使館特別強調「謝謝敦睦艦隊，你們是台灣的驕傲」。

中華民國海軍的「115年度敦睦遠航訓練支隊」日前抵達我國友邦馬紹爾群島訪問，但大陸國防部發言人蔣斌日前卻批評我敦睦遠航支隊是「民進黨黨局『倚外謀獨』的藉口」。我駐馬紹爾群島大使館公布大量敦睦艦隊活動照，（https://www.facebook.com/share/p/18Jch2abZ1/?mibextid=wwXIfr），一幀照片中特別強調「謝謝敦睦艦隊，你們是台灣的驕傲」。

使館貼文表示，我國海軍敦睦遠航訓練支隊，在支隊長陳明峯少將率領下，於今年3月10日至3月12日訪問馬紹爾群島共和國。今年是敦睦支隊第20次訪問馬國，並選擇馬國作為年度遠航首站，象徵兩國緊密的邦誼。

支隊抵達後，由馬久羅環礁政府舉辦歡迎儀式迎接。訪問期間，陳支隊長率領重要幹部分別拜會馬國海妮(Hilda C. Heine)總統、國會議長瓦西(Brenson Wase)及馬久羅環礁政府代理市長Jina David等政要。

使館說，3月12日早上，敦睦支隊舉行聯合升旗典禮，馬國外交暨貿易部長Kalani Kaneko特別出席致意，並與徐蔚民大使致詞歡送支隊，祝福後續航程順利平安。典禮中我國及馬國國旗並肩緩緩升起，展現兩國珍視且深厚的邦誼，典禮結束後，在K外長、馬國參議員David Anitok、外貿部官員、僑胞及館團中心同仁們的熱情歡送下，敦睦支隊啟航前往下一個目的地。

貼文照片特别强調「謝謝敦睦艦隊，你們是台灣的驕傲」。圖/我駐馬紹爾群島大使館

支隊旗艦磐石艦抵達馬紹爾。圖/我駐馬紹爾群島大使館

支隊長陳明峯少將率領重要幹部拜會馬國海妮(Hilda C. Heine)總統。圖/我駐馬紹爾群島大使館