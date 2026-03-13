應對共軍遠程火箭 國防部：研製低成本防空武器攔截

為避免中共運用大量低價武器消耗台灣防空飛彈，國防部表示，針對遠程火箭威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可執行遠程火箭彈攔截的低成本防空武器，建立適切防禦能量，確保防衛作戰韌性，維護民眾生命財產安全。

立法院外交及國防委員會16日將邀請國防部長顧立雄報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」，並備質詢；國防部今天將書面報告紙本送抵立委國會辦公室。

國防部在書面報告指出，美國與以色列2月28日對伊朗發動「史詩怒火」聯合軍事行動，本次軍事衝突，除美、以兩國運用戰機、巡弋飛彈及無人機實施空襲外，伊朗向以色列及其周邊國家，以彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機發動混合攻勢，顯示反飛彈及無人機反制能力，已成為防空及整體飛彈防禦系統的重要課題。

國防部表示，因應中共「多波次、多彈種」空中威脅型態，並持續以彈道飛彈與遠程火箭加大對台灣民生及軍事威嚇力度，國軍依總統賴清德指導，在既有防空能力基礎上打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。

針對空中及飛彈防禦體系的整建重點，國防部提到，國軍已建置長程預警雷達及多元監偵系統，並規劃籌獲新式機動雷達；目前正規劃籌獲中科院研製的天弓四型中層反飛彈系統，結合NASAMS、愛國者等防空飛彈系統，並積極籌獲低成本反火箭防空系統，建構高、中、低層分層防禦、重層攔截的防空火網。

國防部說明，為提升整體接戰效能，規劃引進高科技與人工智慧（AI）的戰場管理系統，縮短決策及增加系統反應時間。

至於低成本攔截手段，國防部表示，大規模遠程火箭與無人機等低成本武器廣泛運用，已成為新型態的攻擊模式，台灣之盾防空系統採高、中、低三層防禦體系建置，為避免遭敵運用大量低價武器消耗防空飛彈，針對遠程火箭威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可執行遠程火箭彈攔截的低成本防空武器，建立適切防禦能量，確保防衛作戰韌性並維護民眾生命財產安全。

國防部說明，另同步籌購及部署誘標、假目標、衛星定位干擾系統及威脅信號產生器等欺敵、干擾的被動防禦手段，降低敵遠程火箭攻擊損害。

對於無人機反制能量，國防部指出，為避免中共無人機襲擾，消耗防空資源，為維護人民安全及部隊戰力，國軍積極籌建無人機反制能量，同時採取主動反制、被動防禦措施因應，並持續引進新興科技，提升反制無人機效能，強化防衛韌性。

國防部談及，考量無人機導控、抗干擾、避障、自動導航、AI、蜂群技術以及反無人機之雷射與高能微波等科技快速更迭，持續透過國防創新小組（DIO）引進最新反制無人機科技，並藉由國際產業交流及合作，鏈結國內、外商業市場成熟技術，採小批量採購測試方式，持續提升無人機反制能量。