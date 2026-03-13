民眾黨團同意政院簽署軍購發價書 不得規避立院監督

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北報導
民眾黨立院黨團總召陳清龍（中）、副總召王安祥（右二）、立委劉書彬（右一）、洪毓祥（左一）、邱慧洳（左二），上午在黨團舉行記者會。在強化國防安全一事，王安祥表示，同意授權行政院簽署有期限軍購發價書，包含海馬斯的軍購。記者黃義書／攝影
民眾黨立院黨團總召陳清龍、副總召王安祥、立委劉書彬、洪毓祥、邱慧洳，上午在黨團舉行記者會。在強化國防安全一事，王安祥表示民眾黨一直支持強化國防及台灣聯合作戰的能力，保持一貫態度。

王安祥指，在行政院的軍購特別條例付委後，國防部有訊息指在3月6日收到軍購發價書，且還有期限。所以黨團在3月6日就提案，有條件的授權行政院提前處理軍購發價書軍購的部分；又在經立法院黨團協商後達成共識。

王安祥接著表示，近日國防部又有一筆購發價書，是3月26日到期的海馬斯軍購案。昨天（12日）民眾黨黨團也提出修正動議，把原本3項再加此一項目，共4項發價書的簽署授權案，也獲各黨團的支持。此事，可做為全民支持國防的範例。

王安祥強調，雖然同意授權，民眾黨還是要求行政院在簽署後，應向立法院提交武器交貨期程，循正常的審議程序，不可以國家安全為名，規避立法院正當監督的程序。

民眾黨立院黨團總召陳清龍（左起）、副總召王安祥、立委劉書彬等，上午在黨團舉行記者會，王安祥表，雖然同意授權行政政院簽署軍購案的發價書。在簽署後，應向立法院提交武器交貨期程，循正常的審議程序，不可以國家安全為名，規避立法院正當監督的程序。記者黃義書／攝影
國防部感謝立院授權簽署4發價書 長文辯解特別條例非黑箱

立法院今天通過授權國防部針對「M109A7自走砲」等4項軍售案，先行與美方簽署發價書，國防部對此表達感謝，同時以相當長篇幅，強調立院決議文中，關於特別條例「流於黑箱」等論述絕非事實。

立院幫忙趕進度 授權政院先簽海馬士火箭等4軍售發價書

立法院院會今天通過決議，授權行政院和國防部在M109A7自走砲、海馬士多管火箭以及續購拖式、標槍飛彈等4項軍售案的發價書到期前。與美方簽署發價書。

海軍浮塢沉沒難拆 3號塢殘骸至今坐底旗津擺爛

拆一艘浮塢船，有多難？海軍3號塢原名南日浮塢，為美海軍浮塢船，2021年負責拆除的廠商，拆解時因故導致浮塢沈沒，殘骸坐底，還傳出因此賠錢給海軍。 國內目前沒有任何拆船廠商能解決3號塢坐底殘骸，也可能導致民間拆船業者投入左營南碼頭6號塢拆除案的意願不明。

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

美方三項對台軍售發價書後天即將到期，立法院昨召開朝野黨團協商，朝野同意民眾黨團修正動議，若美方明文公布拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統四項發價書，將授權行政院先行與美方簽約，全案最快今天院會處理。

三總松山分院深入社區 李棟樑為醫護打氣

國軍各級醫院推動睦鄰，深入社區為高齡長者進行簡易建檢、健康諮詢。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天出席三軍總醫院松山分院在台北市龍田里的巡迴醫療活動，感謝醫護團隊的細心照護。一同前往的國防部副部長鍾樹明，也致贈禮品慰問醫護人員。

人員操作不當！海軍直升機誤拋油箱落海 海保署啟應變中心促軍方打撈

海軍反潛航空指揮部一架S-70C反潛直升機，昨天上午在高雄左營外海執行訓練時，因人員操作不當導致副油箱墜海，由於油箱內載有柴油，海洋保育署獲悉後立即成立應變中心，並對要求國防部務必以最快速度尋獲油箱並完成打撈，以防範潛在的海洋汙染危機。

