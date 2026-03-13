民眾黨團同意政院簽署軍購發價書 不得規避立院監督

民眾黨立院黨團總召陳清龍、副總召王安祥、立委劉書彬、洪毓祥、邱慧洳，上午在黨團舉行記者會。在強化國防安全一事，王安祥表示民眾黨一直支持強化國防及台灣聯合作戰的能力，保持一貫態度。

王安祥指，在行政院的軍購特別條例付委後，國防部有訊息指在3月6日收到軍購發價書，且還有期限。所以黨團在3月6日就提案，有條件的授權行政院提前處理軍購發價書軍購的部分；又在經立法院黨團協商後達成共識。

王安祥接著表示，近日國防部又有一筆購發價書，是3月26日到期的海馬斯軍購案。昨天（12日）民眾黨黨團也提出修正動議，把原本3項再加此一項目，共4項發價書的簽署授權案，也獲各黨團的支持。此事，可做為全民支持國防的範例。

王安祥強調，雖然同意授權，民眾黨還是要求行政院在簽署後，應向立法院提交武器交貨期程，循正常的審議程序，不可以國家安全為名，規避立法院正當監督的程序。