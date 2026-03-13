路透：川普訪中後可望批准對台軍售

快訊

中央社／ 華盛頓/台北13日綜合外電報導
路透報導，美國已備妥包含先進攔截飛彈的大型對台軍售案，正待美國總統川普批準。（歐新社） 歐洲新聞圖片社
路透社引述多名知情人士說法報導，美國一項涵蓋先進攔截飛彈的對台大型軍售案準備呈交總統川普批准，可能在本月底訪問中國後簽署。

報導說，這項軍售案總值約140億美元，將是歷來規模最大的對台軍售案。

川普計劃3月31日至4月2日前往北京會晤中國國家主席習近平，熟悉川普政府思維的知情人士告訴路透社，這項軍售案目前暫時保密，可能在川普出訪返國後對外宣布。

其中一名消息人士透露，這項軍售案主要包括愛國者三型（PAC-3）飛彈與國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）防空飛彈。

這名消息人士說：「只要總統（川普）點頭就能正式宣布，一切就緒。」由於事涉敏感，這些知情人士均不具名發言。

另有60億美元的「不對稱」防衛能力項目待批准，可能會一併公布，或隨後另案發布。知情人士婉拒說明這些防衛能力項目內容。

美國一名高階官員在回應對白宮的提問時證實正在推動更多軍售案批准程序。

這名官員說：「軍售案正按流程進行。我們對台政策沒有改變。」

