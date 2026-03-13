快訊

國防部感謝立院授權簽署4發價書 長文辯解特別條例非黑箱

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
立法院通過授權國防部針對「M109A7自走砲」等4項軍售案，先行與美方簽署發價書，國防部對此表達感謝，同時強調立院決議文中，關於特別條例「流於黑箱」等論述絕非事實。圖／聯合報系資料照片
立法院通過授權國防部針對「M109A7自走砲」等4項軍售案，先行與美方簽署發價書，國防部對此表達感謝，同時強調立院決議文中，關於特別條例「流於黑箱」等論述絕非事實。圖／聯合報系資料照片

立法院今天通過授權國防部針對「M109A7自走砲」等4項軍售案，先行與美方簽署發價書，國防部對此表達感謝，同時以相當長篇幅，強調立院決議文中，關於特別條例「流於黑箱」等論述絕非事實。

國防部表示，針對立法院通過授權「M109A7自走砲」等4項軍售案簽署發價書，以利國軍儘早獲得防衛作戰關鍵戰力，國防部表達感謝。話鋒一轉，針對民眾黨團提案的修正動議，提及國防特別條例草案資訊「流於黑箱」、重大軍事採購「無法透過正常民主程序監督」、「以政治口水掩蓋行政失能」等論述，國防部強調絕非事實。

國防部指出，行政院版軍購條例草案，係經過嚴謹之建案作業程序、符合國軍作戰需求；並已確認供售意願、輸出許可、產能排程等，受到美國政府、國會多次肯定與支持。將持續向立法院及社會大眾溝通、爭取支持。

國防部進一步說明，「強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例草案」於去年11月27日，由行政院函送立法院審議後，國防部即安排編組人員，向立法院外交及國防委員會朝野委員辦公室說明；並在條例草案尚未付委前，即今年1月19日，赴立法院進行機密專報，說明編列背景、規劃及籌獲後所獲效益，期使草案儘速付委。

其次，今年1月27日，國防部再針對民眾黨提出之「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」召開記者會，詳細說明國軍武獲作業流程、對美軍購程序，以及行政院版特別條例與民眾黨團版本之差異，爭取支持。

同時，賴清德總統於2月11日，親率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令召開記者會，說明特別預算之必要性及迫切性，再次籲請立法院儘速將法案付委審查、實質審議。3月6日立法院同意將條例交付委員會審查後，部長顧立雄即率重要幹部，分向朝野黨團說明行政院版特別條例草案之重要性，並懇請同意授權國防部先行簽署「M109A7自走砲」等案項之發價書。

顧立雄 發價書 行政院版 立法院 軍售

國防部感謝立院授權簽署4發價書 長文辯解特別條例非黑箱

