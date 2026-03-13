立院幫忙趕進度 授權政院先簽海馬士火箭等4軍售發價書

立法院院會今天通過決議，授權行政院和國防部在M109A7自走砲、海馬士多管火箭以及續購拖式、標槍飛彈等4項軍售案的發價書到期前。與美方簽署發價書。

我國向美採購M109A7自走砲、拖式、標槍飛彈續購等3項軍購案，發價書將在15日到期，但相關預算卻尚未完成審議。民眾黨立院黨團6日提案，針對簽約期程屆至前尚未完成預算審議的項目，授權行政院先行與美方簽署發價書，這項提案逕付二讀，交付黨團協商。

立法院昨日召集朝野協商，三黨立委同意除了3項軍購案發價書之外，也納入國防部6日收到的海馬士多管火箭系統發價書。

立法院會今天上午通過這項提案，決議案指出，立法院秉持國家安全優先、強力捍衛領土完整原則，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案簽約期程屆至之前，尚未完成相關預算的審議，茲授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA），以保障國家戰略利益。

通過的提案也指出，行政院應於簽署後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告，回歸審議常軌，履行行政院於預算編列前後完整說明的義務，不得再以國家安全為名，規避民主審議與理性監督。