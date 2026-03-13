快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

立院幫忙趕進度 授權政院先簽海馬士火箭等4軍售發價書

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
立法院院會通過決議，授權行政院和國防部在M109A7自走砲、海馬士多管火箭以及續購拖式、標槍飛彈等4項軍售案的發價書到期前。與美方簽署發價書。（美聯社）
立法院院會通過決議，授權行政院和國防部在M109A7自走砲、海馬士多管火箭以及續購拖式、標槍飛彈等4項軍售案的發價書到期前。與美方簽署發價書。（美聯社）

立法院院會今天通過決議，授權行政院和國防部在M109A7自走砲、海馬士多管火箭以及續購拖式、標槍飛彈等4項軍售案的發價書到期前。與美方簽署發價書。

我國向美採購M109A7自走砲、拖式、標槍飛彈續購等3項軍購案，發價書將在15日到期，但相關預算卻尚未完成審議。民眾黨立院黨團6日提案，針對簽約期程屆至前尚未完成預算審議的項目，授權行政院先行與美方簽署發價書，這項提案逕付二讀，交付黨團協商。

立法院昨日召集朝野協商，三黨立委同意除了3項軍購案發價書之外，也納入國防部6日收到的海馬士多管火箭系統發價書。

立法院會今天上午通過這項提案，決議案指出，立法院秉持國家安全優先、強力捍衛領土完整原則，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案簽約期程屆至之前，尚未完成相關預算的審議，茲授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA），以保障國家戰略利益。

通過的提案也指出，行政院應於簽署後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告，回歸審議常軌，履行行政院於預算編列前後完整說明的義務，不得再以國家安全為名，規避民主審議與理性監督。

國家安全 標槍飛彈 美方 海馬士

延伸閱讀

立院通過 授權政院先簽海馬士等4項軍購發價書

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

多納入海馬士 朝野同意授權政院與美先簽4武器裝備發價書

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

相關新聞

立院幫忙趕進度 授權政院先簽海馬士火箭等4軍售發價書

立法院院會今天通過決議，授權行政院和國防部在M109A7自走砲、海馬士多管火箭以及續購拖式、標槍飛彈等4項軍售案的發價書到期前。與美方簽署發價書。

海軍浮塢沉沒難拆 3號塢殘骸至今坐底旗津擺爛

拆一艘浮塢船，有多難？海軍3號塢原名南日浮塢，為美海軍浮塢船，2021年負責拆除的廠商，拆解時因故導致浮塢沈沒，殘骸坐底，還傳出因此賠錢給海軍。 國內目前沒有任何拆船廠商能解決3號塢坐底殘骸，也可能導致民間拆船業者投入左營南碼頭6號塢拆除案的意願不明。

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

美方三項對台軍售發價書後天即將到期，立法院昨召開朝野黨團協商，朝野同意民眾黨團修正動議，若美方明文公布拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統四項發價書，將授權行政院先行與美方簽約，全案最快今天院會處理。

三總松山分院深入社區 李棟樑為醫護打氣

國軍各級醫院推動睦鄰，深入社區為高齡長者進行簡易建檢、健康諮詢。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天出席三軍總醫院松山分院在台北市龍田里的巡迴醫療活動，感謝醫護團隊的細心照護。一同前往的國防部副部長鍾樹明，也致贈禮品慰問醫護人員。

人員操作不當！海軍直升機誤拋油箱落海 海保署啟應變中心促軍方打撈

海軍反潛航空指揮部一架S-70C反潛直升機，昨天上午在高雄左營外海執行訓練時，因人員操作不當導致副油箱墜海，由於油箱內載有柴油，海洋保育署獲悉後立即成立應變中心，並對要求國防部務必以最快速度尋獲油箱並完成打撈，以防範潛在的海洋汙染危機。

多納入海馬士 朝野同意授權政院與美先簽4武器裝備發價書

立法院外交及國防委員會今天召開朝野黨團協商，討論是否先行授權行政院與美方簽署3項軍購案發價書。朝野討論後同意民眾黨修正動議，先行授權政院與美方簽署M109A7自走砲、拖式2B、標槍飛彈，以及海馬士多管火箭系統4項發價書。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。