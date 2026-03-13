立院通過 授權政院先簽海馬士等4項軍購發價書

立法院會今天通過，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案簽約期程屆至之前，尚未完成相關預算審議，授權行政院先行與美方簽署發價書。

3項軍購發價書15日將到期，國防部長顧立雄盼先行授權簽署發價書（LOA）。台灣民眾黨立法院黨團6日在立法院會提案，針對簽約期程屆至前尚未完成預算審議的項目，授權行政院先行與美方簽署發價書；依黨團共識，這項提案逕付二讀，交付黨團協商。

立法院外交及國防委員會昨天召開朝野黨團協商，會中朝野立委取得共識，不僅原先的3項軍購發價書，還加上國防部6日收到美方提供的海馬士遠程精準打擊系統發價書。

民眾黨團提案指出，民眾黨團始終秉持國家利益高於政黨利益的核心價值，為確保國家戰略利益與盟友軍購發價書簽署期程的需求，避免國防因行政怠惰失職而產生延宕或缺口，並積極展現立法院民主彈性與應變能力，因此提案建請院會作成決議。

立法院會上午二讀通過該提案決議，立法院秉持國家安全優先、強力捍衛領土完整原則，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案簽約期程屆至之前，尚未完成相關預算的審議，茲授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA），以保障國家戰略利益。

通過的提案也指出，行政院應於簽署後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告，回歸審議常軌，履行行政院於預算編列前後完整說明的義務，不得再以國家安全為名，規避民主審議與理性監督。