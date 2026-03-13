立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

美方三項對台軍售發價書後天即將到期，立法院昨召開朝野黨團協商，朝野同意民眾黨團修正動議，若美方明文公布拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統四項發價書，將授權行政院先行與美方簽約，全案最快今天院會處理。

拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲三項軍售案，將在三月十五日到期。民眾黨團日前提出公決案指出，若美方明文公布三項軍售案發價書，但簽約期程將屆，尚未完成預算審議時，授權行政院先行與美方簽署發價書，全案逕付二讀，交付黨團協商。

立法院朝野黨團昨天協商，由民眾黨立委王安祥召集，民眾黨團提出修正動議，增加第四項海馬士多管火箭飛彈系統發價書可先行授權政院簽約。民眾黨團總召陳清龍表示，黨團支持國防，既然海馬士多管火箭飛彈系統發價書已來，因此在野黨展現誠意將項目納入。

不過，美國去年十二月公布的八項對台軍售案，總共有五項列入軍購特別條例，民進黨團希望還未獲發價書的「反裝甲無人機系統」也納入授權項目。

國民黨立委牛煦庭在協商現場詢問國防部，第五案發價書何時才可以拿到？出席協商的國防部戰略規劃司長黃文啓說，無人機發價書目前沒有確切時程，M109A7自走砲等三項軍購案三月十五日到期，我方親自致函要求展延後，美方雖然口頭同意展延，但沒有收到白紙黑字同意函，而海馬士效期是三月廿六日，且美方明白指出不能展延。

國防部指無人機發價書沒有確切時程，因此在野黨不同意納入，最後朝野同意先行授權行政院與美方簽署四項軍購案發價書，以保障國家戰略利益。另外協商結論還強調，行政院應於簽署後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告。

軍購特別條例草案為本會期重中之重，傳出國民黨主席鄭麗文為此出手協調立法院長韓國瑜、副院長江啟臣於立法院委員會的布局。國民黨文傳會副主委尹乃菁說，這是國民黨團的策略安排，是很正常的事情，黨團有需要，黨中央就應黨團要求進行必要戰力調整。